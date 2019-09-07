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«Что в Украине все дешево - уже не правда». Белорусы - о том, как отдохнули в Одессе в этом году

08.09.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждое лето немало белорусов едет в Одессу. Назад возвращаются с шоколадным загаром, впечатлениями, а некоторые — с фразой: «Одесса уже не та». TUT.BY поговорил с несколькими туристами, которые в это году решили отдохнуть на черноморском побережье, и попросил поделиться впечатлением. Спойлер: некоторые очень удивлены ценами на еду.

Семья из четырех человек. Траты на отдых — 1500 долларов

В августе минчанка Татьяна Щемелева с мужем и двумя сыновьями отдыхали в Черноморске. Это где-то в 30 километрах от Одессы. Их отдых длился 13 дней и 12 ночей. На все про все потратили 1500 долларов.


Фото: личный архив Татьяны Щемелевой

— В Черноморске отдыхали наши друзья, им понравилось, — объясняет Татьяна, почему выбрали такой маршрут. — К тому же, сюда, на море, собирались еще три наши знакомые семьи. Мы за неделю организовались — и поехали.

Вариантов, как ехать, было три: поезд, автобус и машина. Самолет отмели сразу — мама боится летать. Купе «туда-обратно» на четверых стоило 880 долларов, автобус где-то 250 долларов, путешествие на машине обходилось в 115 долларов + 5 евро страховка.

— Машина оказалась самым оптимальным вариантом, — поясняет собеседница. — Во-первых, не так дорого. Во-вторых, нашему младшему 5 лет, и как он поведет себя в долгой дороге, было непонятно. Вдруг, думали, его начнет укачивать. На своем транспорте ты все-таки всегда можешь остановиться.

С жильем тоже не было проблем. В вайбере, рассказывает Татьяна, хватает сообществ курортных мест. Девушку добавили в группу Черноморска. Там был раздел по поиску жилья — выбирай по желанию и карману. Хватало предложений и на месте — и от хозяев, и от агентов. Вторые, говорит туристка, доллара на четыре за сутки дороже.

Щемелевы остановились в двушке в трех минутах от моря. С хорошим ремонтом, кондиционером и «стиралкой». Цена — 44 доллара в сутки. За «нормальные однушки», что им попадались, просили 40 долларов. Для сравнения, их знакомые жили в «совдеповской» двушке без «стиралки», в 15 минутах от моря за 28 долларов в сутки.

— Заход в море хороший, а вода настолько чистая, что, когда окунаешься по плечи, видны пальцы ног, — описывает Татьяна. — Мы ходили на центральный городской пляж. Он песчаный, вокруг убрано. Людей много, но место можно было найти всегда. Аренда зонтика — 2−3 доллара. Покататься на банане — 8 долларов с человека, пять минут на парашюте — 16 долларов.

Единственное, что удивило, — цены на еду. Овощи, фрукты — это дешевле. А, например, курица дороже. Если у нас, сравнивает девушка, килограмм филе обходится в 7 рублей, то там — в 11. Килограмм креветок — 11−12 долларов, сала — 0,8 доллара.

— Готовили мы в основном сами. Но даже просто сходить в магазин — это потратить 15 долларов. Посидеть в хорошей пиццерии и взять, например, четыре пиццы, себе — коктейль, а детям сок — около 30 долларов. Периодически мы обедали в столовой недалеко от пляжа. Мы с младшим, например, заказывали по салату и котлете, муж — суп и салат, старший суп, гарнир и котлету, в чеке получалось около 20 долларов.

Местные относятся к белорусам очень дружелюбно, но туристам, которые едут на отдых на своей машине, советуют снимать госномера с автомобилей. А то их могут украсть, а потом требовать выкуп.

— По пути мы ночевали в Умани, — рассказывает Татьяна. — Хозяева гостиницы нас с ходу предупредили: машину поставьте плотно к забору, а передний номер скрутите. В Черноморске мы парковались на платной стоянке. Стоила она чуть более 3 долларов в сутки.

На улицах и пляже Черноморска Щемелевы встречали очень много белорусов и молдаван. Татьяна шутит, что повсюду мелькали пакеты из гипермаркета «Гиппо» и тюбики с «белитовскими» кремами.

— Местных у моря было немного. Мне кажется, они сами куда-то уезжают отдыхать, — делится наблюдениями собеседница. — Бармен на пляже, когда узнал, что мы из Беларуси, спросил у мужа, почему мы не в Турции.

Отдыхом в Одессе, говорит Татьяна, они довольны.

— Второй раз я бы туда, наверное, не поехала. Все-таки в городе нет никаких развлечений, — объясняет она почему. —  Ну и по цене. Мы быстро убедились: разговоры, что в Украине все дешево, — не совсем правда. Друзья нам говорили: за тысячу долларов семье можно шиковать и ни в чем себе не отказывать. Мы действительно ни в чем себе не отказывали, но потратили полторы тысячи.

Молодая пара — 500 долларов

Вадим и Ольга — педагоги из Гомеля. В Одессе отдыхали в июле, 14 дней на двоих обошлись в 500 долларов.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Как и многие гомельчане, до моря пара добиралась на перекладных. Сначала на рейсовом автобусе до Чернигова, оттуда на поезде до Одессы. Цена проезда на человека — 27 рублей. Это, прикидывает Вадим, раза в 2−3 дешевле, чем ехать напрямую.

— В Одессе мы уже четвертое лето подряд, — рассказывает молодой человек. — Все это время останавливаемся в одном и том же гостевом доме, который нашли абсолютно случайно. На вокзале к нам подошли «бегунки», предложили посмотреть жилье — и нам понравилось. Это небольшой домик: комната, кухня, санузел, вай-фай и качели во дворе. До моря 10 минут. Цена при этом 14 долларов в сутки.

Нынешним летом, продолжает Вадим, они совсем не попали в погоду. Приходишь на пляж — вода чистая, но холодная, в другой день — теплая, но из-за приливов-отливов похожа на растительное смузи.

— Хозяйка дома, который мы арендовали, посоветовала: выбирая пляж, нужно идти туда, куда ходят одесситы. И мы ходили на «Золотой берег». Там чисто и бесплатно. Кроме того, каждый год мы устраиваем себе день лакшери отдыха и загораем на платных пляжах — «Аркадии» или «Ланжероне». Это, конечно, Голливуд, но и цены там соответствующие: лежак — почти 4 доллара и столько же зонтик, большая кровать с балдахином — 26 долларов.

Кстати, о ценах. Они в этом году, отмечает педагог, заметно подросли. Особенно на еду. Средний чек в кафе у пары «тянул» на 10 долларов. Поход в ресторан — на 23.

— Не могу сказать, что на эти 23 доллара мы шиканули. Год назад ты мог ни в чем себе не отказывать, и чек за 20 долларов не выходил, — переходит к цифрам Вадим. — Еда на пляже тоже подорожала. Если в 2018-м кукуруза, пахлава, рачки были «все по 20 гривен», то сейчас — «все по 40».

Раньше, продолжает мужчина, в кафе предлагали много удобных «фишек». Допустим, заказываешь завтрак на 100 гривен — а тебе приносят два. С 9.00 до 12.00 ставили «счастливые часы» — время, когда кормили с 50-процентной скидкой.

— Сейчас это все урезали. «Счастливые часы» поставили неудобно.

Во время путешествия педагоги не только греются на пляже, но и смотрят окрестности. За четыре лета они побывали в Шабо, Затоке, Коблево.

— В этих поездках понимаешь, как здорово, что мы останавливаемся в Одессе. В остальных населенных пунктах инфраструктура не развита вообще, — делится впечатлениями молодой человек. — Нынешним летом, например, мы ездили смотреть поселок Санжейка. Его «фишка» — отвесные песчаные берега. Ощущение, словно ты попадаешь в 1960-е. Абсолютный хаос: дачи местных стоят вперемешку с кемпингами, тут же жарят сало отдыхающие. Для детей и людей с ограниченными возможностями ничего не приспособлено. Туалеты непонятно где, и некоторые их то ли не находят, то ли не доходят.

Что же касается самой Одессы, то она по мнению Вадима, становится все красивее и дороже.

— Одесса — это отдых для среднего класса, — говорит он. — Каждый год, когда сюда едем, бюджет планируем все больше и больше, но что-то да остается. За четыре лета мы изучили здесь уже каждый уголок, поэтому решили, что в 2020-м посмотрим в сторону Европы. Да и по деньгам, прикинули, можем уже себе позволить Черногорию или, например, Кипр.

Студент — 200 долларов

Александр Торгоня из Наровли в этом сентябре перешел на 3-й курс БНТУ. В Одессу они ездили компанией из пяти человек, провели на море неделю. На весь отдых Саша потратил 200 долларов.


Фото: личный архив Александра Торгони

— На поездку мы с ребятами хотели заработать сами, поэтому весь июль ходили в чернику, — рассказывает собеседник. — Каждый отложил минимум 200−300 долларов, на эту сумму и рассчитывали, поэтому и выбрали Одессу.

Наровля находится рядом с Мозырем. От Мозыря в Одессу колесят автобусы, на одном из таких и добирались. Билет туда-обратно 120 рублей. Дорога в один конец — 14 часов.

— Назад мы вернулись быстрее, — описывает впечатления от поездки собеседник. — Туда с нами ехало немало семей с маленькими детьми. Видимо, поэтому на пути было много остановок. Конечно, если бы у кого-то из нас была машина, лучше путешествовать на своем транспорте. Все-таки автобус оказался не особо комфортным и в дождь протекал.

Квартиру-двушку друзья нашли на Airbnb. Располагалась она в центре. Для прогулок по городу было комфортно, до ближайшего пляжа — 20−25 минут на трамвае. Цена за все время 250 долларов. Выходит, по 50 долларов на каждого экономного туриста.

— Когда смотрели жилье на сайте, там были только снимки комнат. На фотках они, конечно, оказались получше, чем в реальности, — шутит молодой человек. — Хотя, ремонт был нормальный, «стиралка», интернет. Единственное, квартирка находилась в подвальном помещении, и окна выходили на ноги людей. Плюс тараканы, но, как сказали хозяева, тараканы есть везде. В принципе, мы парни общажные, поэтому нас они не пугали. Девчонки, конечно, подрасстроились.

Море, продолжает собеседник, было чистым. Ныряешь в очках — все видно. Пляжи — хорошие. А вот сам город показался студентам менее опрятным. Вокруг много котов, и пахнет котами.

— На правила дорожного движения всем наплевать. Переходи, где хочешь и когда хочешь, — делится наблюдениями Саша. — Полиции практически не видно. Люди спокойно ходят с выпивкой. Ощущение, что место полностью для отдыха.

Хозяйка квартиры сразу предупредила: в транспорте много карманников, в трамваях прячьте сумки.

— В остальном город спокойный. Мы жили в центре, могли гулять до часу-двух ночи. Везде светло, повсюду отдыхающие. Местные относятся к белорусам отлично. У нас с собой был белорусский флаг. Как-то вечером пошли с ним гулять, и нам все кричали: «Белорусы, молодцы!», «Белорусы, красавцы!». Если остановил одессита, чтобы спросить дорогу, он обязательно подскажет. Если сам не знает, тормознет еще кого-то.

Отдыхом студент доволен. Говорит, морем подышал, еще и на концерт «ЛСП» сходил.

— А вообще, главное компания. С хорошей компанией можно и в Одессе отдохнуть, и у бабушки в деревне.

 
Теги: Гомель
 
 
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Каждое лето немало белорусов едут в Одессу. Назад возвращаются с шоколадным загаром, впечатлениями, а некоторые - с фразой: «Одесса уже не та». TUT.BY поговорил с...
 
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