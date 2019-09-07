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Ежегодно во второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают служащие танковых войск

08.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно во второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают служащие танковых войск и те, кто когда-то был в их рядах.

Ежегодно во второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают служащие танковых войск

Самое непосредственное отношение к этому празднику имеет и наш земляк – подполковник запаса Геннадий Потепалов, который поделился с читателями «Авангарда», как решил стать военным, где ему довелось проходить службу и что это значит – Родину защищать.

Кто-то о выборе будущей профессии задумывается уже в детстве, видя себя инженером, учителем или врачом, и упорно идет к своей цели. А для кого-то этот выбор уже предопределен, как в случае с нашим сегодняшним героем.

– Я с ранних лет видел себя военным, и по примеру родственников хотел служить в армии, – рассказывает Геннадий Александрович. – Детство мое было самым обыкновенным. Рос в многодетной семье, мама работала в общепите, а папа был водителем.

Сразу после окончания школы осенью 1983 года Геннадия Потепалова призвали на службу в Вооруженные Силы СССР. Служить довелось в учебной части в далеком Ашхабаде, где их готовили к боевым действиям в Афганистане. И, хотя у нашего героя была возможность остаться сержантом в учебной части, он вместе с товарищами отправился на войну. На его решение не повлияли даже слезы и уговоры матери.

– В апреле 1984 года нас отправили на север Афганистана в город Файзабат, – продолжает свой рассказ подполковник запаса. – Служил я в мотострелковом полку в разведроте. Сначала был командиром разведотделения, а затем заместителем командира взвода. Это время вспоминаю с болью в сердце, ведь словами не передать все, что нам довелось пережить. Нет ничего страшнее, чем видеть смерть своих боевых товарищей, с которыми ты вместе шел в разведку. Мое мировоззрение полностью изменилось, я понял, что мое место в армии, именно здесь я смогу себя полностью реализовать. Познав, что такое воинское братство, совсем по-другому смотришь на мир и на привычные на первый взгляд вещи. В декабре 1985 года демобилизовался из армии, вернулся домой, но без дела долго не сидел: устроился водителем в автоколонну райпо, но все это время понимал, что это не мой путь. Очень скоро судьба свела меня с замечательным человеком, встреча с которым изменила всю мою жизнь. В те годы военный комиссар Буда-Кошелевского района подполковник Александр Стрельников сориентировал меня поступать в военное училище.

Поразмыслив, я отправился в Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Учеба давалась легко, ведь за плечами уже был боевой опыт. Мне нравилось, что я имел непосредственное отношение не только к личному составу, но и к технике. На протяжении четырех лет командовал взводом. В 1990 году закончил училище в звании гвардии лейтенант и после четырех лет учебы стал кадровым танкистом.

В дальнейшем наш герой проходил службу в группе западных войск в Берлине, где командовал взводом и танковой ротой. По его словам, это были самые яркие и интересные годы в его трудовой биографии, ведь тогда боевая подготовка проходила на высшем уровне. В 1994 году после вывода войск из Берлина его бригада была направлена в Курск, где он служил в отделе боевой подготовки мотострелковых подразделений.

В жизни Геннадия Александровича были еще одни боевые действия, о которых он не любит вспоминать.

– В 1996 году я прибыл в Грозный для участия в первой чеченской кампании, – рассказывает Геннадий Потепалов. – Как и многие другие, считаю эту кровопролитную и страшную войну бессмысленной, но, как известно, приказы не обсуждаются. Службу в Вооруженных Силах закончил в 1998 году на таджикско-афганской границе в городе Куляб, где был в составе миротворческих сил. По иронии судьбы моя служба в армии как началась в Афганистане, так и закончилась на границе с ним.

Начались мирные годы жизни. Жил и трудился в Москве, а в 2006 году вернулся на малую родину в Буда-Кошелево. В 45 лет вышел на пенсию, работал в ведомственной охране. Но все же армия меня не оставляет. Сейчас продолжаю трудиться в военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

Кадровый танкист, подполковник запаса Геннадий Потепалов за боевые заслуги имеет две государственные награды: орден Красной Звезды (за службу в Афганистане) и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей (за миротворческую службу в Таджикистане).

Несмотря на то что армейская служба уже давно позади, он активно занимается героико-патриотической деятельностью, встречается с подрастающим поколением и рассказывает об армейских буднях и героическом прошлом наших солдат.

– Хотел бы обратиться к молодежи и будущим защитникам Отечества: не стоит бояться службы в армии, каждый юноша должен пройти через это, чтобы стать настоящим мужчиной. Служба научит многому, привьет такие важные качества, как самодисциплина, порядок и пунктуальность, приобщит к здоровому образу жизни, – отметил Геннадий Александрович.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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Ежегодно во второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают служащие танковых войск и те, кто когда-то был в их рядах. Самое...
 
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