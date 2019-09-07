Сказки, рисунки, викторины. Как отдыхали юные кореличчане?

Источник материала: Полымя

Совсем недавно юные кореличчане встретили долгожданную осень, которую открыл для них День знаний. Теперь куклы и игрушки сменились тетрадками и учебниками, на смену летним сарафанам и купальникам пришла новая школьная форма.





Дети снова сели за парты отдохнувшими, чтобы достигать новых высот и радовать взрослых своими достижениями. Как же прошли каникулы для юных кореличчан? Глядя на распорядок дня школьника летом, можно с уверенностью сказать – в реализации детского досуга принимало участие не менее сотни взрослых. Чего стоит только Кореличская детская библиотека.

– Ни один ребенок не ушел от нас грустным или недовольным, – делится библиотекарь Марина Вербицкая. – Мы и рисуем, и играем, и книжки читаем. А куда сейчас современным детям без компьютеров? Наша библиотека тоже не отстает. Собираясь все вместе, мы смотрим мультфильмы и сказки.

К этому библиотекари тоже подходят с умом. Вместо популярных сегодня мультфильмов дети смотрят советскую анимацию и старые сказки. Кто такая крыска Лариска, как зовут ребенка Михайло Ивановича и Настасьи Петровны, почему у Чебурашки такое необычное имя? Это только малая часть того, что могут рассказать ребята после активного отдыха в Кореличской детской библиотеке.

– Наши дети очень любят рисовать, – продолжает Марина Вербицкая и достает альбом с детскими рисунками. – Вот это русалочка, это животные, это пейзаж… Есть рисунки красками, некоторые ребята предпочитают фломастеры. Рисуют дети с удовольствием.

Во время летних каникул библиотеку посещали не только местные школьники, но и те, кто отдыхал в Кореличском районе у бабушек и дедушек. По словам работников библиотеки, даже слезы приходилось видеть, когда ребята узнавали, что скоро возвращаться домой в большие города.

А если отдых был настолько активным и запоминающимся, то и успехи у отдохнувших ребят будут лучше.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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