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Прокуратура Минской области проверила эффективность работы государственных органов по защите жилищных прав лиц сиротской категории

10.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе проверки установлены нарушения законодательства в деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, учреждений и организаций.

В отдельных регионах Минской области имеют место нарушения законодательства при постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий наиболее уязвимой категории детей.

Установлено, что в Борисовском, Копыльском, Логойском, Минском, Молодечненском, Смолевичском и Солигорском районах статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, присваивается, как правило, не на основании первоначальных документов, подтверждающих отсутствие попечения обоих или единственного родителя, а на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав. Соответственно, и на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по общему и отдельному спискам «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», ставятся с момента вступления в законную силу решения суда.

Не все местные исполнительные и распорядительные органы при формировании бюджета на очередной финансовый год планируют средства для предоставления данной категории молодёжи льготных кредитов и одноразовых субсидий, приобретения и строительства для них жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда.

Контроль за целевым использованием жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда не на должном уровне находится в Мядельском и Солигорском районах.

Так, при посещении сотрудниками районных прокуратур отдельных квартир, выделенных молодежи указанной категории, установлено, что в одной из квартир никто не проживает в течение более двух лет, а в другой проживает посторонний человек, не состоящий в родственных связях с нанимателем. При этом, договор поднайма жилого помещения не заключался, а сам наниматель проживает постоянно в г. Минске.

В большинстве районов Минской области не организовано надлежащим образом – два раза в год (апреле и октябре) - обследование закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений государственного и частного жилищного фонда. Имеют место нарушения при вселении детей-сирот и лиц из их числа в закрепленные жилые помещения

В ряде случаев бездействие ответственных должностных лиц, не обеспечивших контроль за своевременным принятием решений о невозможности вселения лиц сиротской категории в закрепленные за ними жилые помещения, вынуждает молодежь выезжать в другие регионы с целью поиска жилья и последующего трудоустройства.

В целях устранения нарушений законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, райгорпрокуроры Минской области внесли 11 представлений в местные исполнительные и распорядительные органы.

Прокуратура Минской области внесла представление в Минский областной исполнительный комитет и потребовала рассмотреть его на внеочередном заседании координационного совета Миноблисполкома в формате видеоконференцсвязи с участием представителей прокуратуры области.

Старший помощник прокурора Минской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи советник юстиции Ольга Клещенко

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минской области в связи увеличением в 2018 г. и первом полугодии 2019 г. количества обращений лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения...
 
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