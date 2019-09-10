Белстат показал, как пройти перепись по интернету

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Заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА показала, как выглядит последовательность действий при самостоятельной переписи по интернету.

При подготовке к переписи Белстат изучил передовой мировой опыт. Специалисты пришли к выводу, что нет необходимости готовить видеоролик, разъясняющий последовательность прохождения переписи по интернету. Вместо этого на сайте переписи (сейчас по адресам www.перепись.бел или www.census.by запущен промосайт) будет размещена презентация, где будут указаны последовательность действий и вопросы, которые могут возникнуть у пользователей.

Для проведения переписи по интернету используется ресурс межбанковской системы идентификации (МСИ). Причем воспользоваться им могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи. Первые — войдя с помощью логина и пароля, вторые — через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Впрочем, поскольку второй способ более быстрый, воспользоваться таким одноразовым паролем может и зарегистрированный пользователь.

Пройдя процедуру входа, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией.

Жанна Василевская обратила внимание, что не следует путать понятия «домохозяйство» и «семья». При заполнении опросника учитывается, что в одном помещении может находиться более одного домохозяйства. По каждому из них информация заполняется по порядку: состав каждого домохозяйства, затем личные данные всех членов семьи. Если несколько совершеннолетних членов семьи захотят самостоятельно воспользоваться приложением, дублирование информации будет исключаться.

/Будет дополнено/.