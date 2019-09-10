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Суд вынес приговор подростку, который убил ученика и учителя в столбцовской школе: 13 лет колонии
11.09.2019 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший ученик столбцовской школы признан виновным в убийстве учителя и 11-классника, а также в покушении на убийство в отношении еще двух школьников. Приговор суда — 13 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Из-за возраста обвиняемого дело слушалось в закрытом режиме, публично огласили только приговор.
Вадим спокойно воспринял приговор. Его родители отказались от общения с прессой. Адвокат заявила, что решение, будет ли ее подзащитный обжаловать приговор, пока не принято.
О погибшей учительнице ее бывшие ученики
Вадима М. признали виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и особо злостном хулиганстве. Известно, что прокурор просил для Вадима М. 13 лет лишения свободы — это максимально возможный срок с учетом того, что на момент совершения преступления подростку было менее 16 лет.
Согласно
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступления школьнику было меньше 16 лет. Кроме того, в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья — врачебная тайна.
Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде.
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Прокурор просил для Вадима М. 13 лет лишения свободы - это максимально возможный срок с учетом того, что на момент совершения преступления подростку было менее 16 лет.
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