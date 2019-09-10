Минские власти выделили 500 тысяч, чтобы обеды для льготников и платников в школах были одинаковыми

Источник материала: Tut.by

Из бюджета Минска выделят дополнительные деньги на питание школьников-льготников. В среднем на одного человека в день эта сумма составит 30−37 копеек.

С 5 сентября во всех минских школах меню для льготников и платников стало одинаковым . При этом, чтобы уравнять стоимость питания для детей, чьи родители платят за школьные обеды, и тех, кого кормят бесплатно, Главное управление торговли и услуг Мингорисполкома выступило с предложением дополнительно выделить из бюджета деньги на питание льготных категорий учащихся. В среду, 11 сентября, депутаты Мингорсовета рассмотрели эту идею.

— В зависимости от возраста в день на питание ученика, относящегося к льготной категории учащихся, сейчас выделяют от 1,96 до 2,44 рубля, — поясняет Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. — Мы предложили увеличить эту сумму на 30−37 копеек. Депутаты нас поддержали. В итоге до конца 2019 года на питание школьников из бюджета выделят более 500 тысяч рублей.

Напомним, питание ученикам оплачивают родители, некоторым же — например, детям из многодетных семей, эти расходы компенсирует государство, и в школе такие ребята едят бесплатно. Однако стоимость обеда, за который платят родители, отличалась от суммы, которую на обед выделяют льготникам. В первом случае, например, для учащихся 5−11-х классов обед обходится примерно в 2,5 рубля. Во втором, в зависимости от возраста учеников, от 1,96 до 2,44 рубля. В итоге в некоторых минских школах возникла ситуация, когда блюда, которые предлагали льготникам, отличались от тех, что подавали остальным ученикам. 2 сентября, открывая школу № 93 в Минске, президент потребовал , чтобы всех детей в школе кормили одинаково.