Громкий приговор, достойный ответ МВД, откровенность Трампа и довольные псы - все за вчера

Если бы у нас была четырехдневная рабочая неделя, то завтра был бы уже выходной. А пока «хоть завтра» четырехдневка может наступить только у наших соседей-россиян — правда, лишь для некоторых профессий. Это сказал их премьер-министр Дмитрий Медведев. И что важно: он считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю не должен «сопровождаться изменением зарплаты, она не должна падать, а должна только расти». Фантастика, правда?
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Суд в Столбцах вынес приговор Вадиму М. — тихому школьнику, который убил учителя и одиннадцатиклассника. Суд был закрытым, так что мотивы школьника по-прежнему неизвестны. Прокурор лишь сообщил, что преступление парень совершил из хулиганских побуждений.
Еще один важный суд вчера закончился в Минске. Судья решил, что Дмитрию Середе причинен материальный вред действиями милиции и постановил выплатить ему 2886 рублей компенсации. Середа — это тот, к кому в августе 2016 года ворвались сотрудники ОМОНа, выбили окна и двери, силой задержали на глазах у жены и маленького ребенка. В тот же день выяснилось, что мужчина не был причастен к преступлению, в котором его подозревали.
И за этим судом последовал очень важный комментарий МВД. «Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда», — сказал министр Юрий Караев. Тот самый случай, когда ошибку признали достойно.
Среда подарила нам сразу несколько хороших финансовых новостей.
В августе Белстат зафиксировал дефляцию. Цены снизились в среднем на 0,2%. Причем заметнее всего подешевели продукты — на 0,6%. Не все, конечно. Куриные яйца, например, подорожали. Зато красная икра теперь дешевле!
Скоро белорусы смогут снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Сначала такую возможность хотят распространить на небольшие населенные пункты, а через два года и на всю территорию страны.
Так что деньги мы, возможно, будем снимать и в кассе H&M. Шведская компания намерена Минск. H&M хочет открыть магазины в областных городах. Шведам предложили шить одежду у нас">открыть свои магазины в регионах Беларуси. В Минске же открытие первого H&M запланировано на 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk. Осталось чуть больше двух недель.
А еще в стране подготовлены и согласованы проекты указов об ипотеке и строительно-жилищных сбережениях. Правительство ожидает, что они будут приняты в нынешнем году. Правда, разговоры об ипотеке, которая вот-вот заработает, ведутся уже лет 15. В соседних странах она уже давно есть. В России кредит на жилье дают под 9−10%, в Литве — под 2,36%, в Латвии и Польше — под 1,8%.
Новости недвижимости пока не очень радуют. Сегодня в администрации Центрального района Минска прошли общественные слушания по вопросу воздействия на окружающую среду ресторана, который возле заказника «Лебяжий» строит группа компаний «Тапас». У активистов важный вопрос: как можно начать обсуждать воздействие на природу, когда объект почти построен?
Мы же тем временем посчитали, сколько российских участников списка «Форбс» купили белорусские карьерные самосвалы. Учитывая, что ряд подконтрольных миллиардерам компаний только начинают разработку новых месторождений, сотрудничество может быть продолжено.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Трамп рассказал, кого оскорбил его уволенный помощник Болтон, приезжавший недавно в Минск. Например, от главы КНДР Ким Чен Ына он, оказывается, требовал сдачи всего ядерного оружия и упомянул «ливийскую модель».
История немцев, которые переехали два года назад из Германии в Зельвенский район и разводят «занадта дагледжаных» коров, — о непростой жизни мигранта. «Язык той страны, где живешь, надо, конечно, знать, — говорит Наталья Гейдельбах. — Был случай смешной. Мне тут сказали: „Ты гультайка!“, а мне слово очень понравилось и я весь год себя так называла, а потом мне объяснили значение. Я, конечно, посмеялась, но в свои планы записала белорусский язык».
Еще один материал о красивой жизни — наш репортаж с автосалона во Франкфурте, который четко показал: электричество плотно входит в нашу автомобильную среду. Половина громких премьер на этой важной выставке — это электромобили и гибриды. Жаль только, что большая часть интересных авто для белорусов так и останется дорогой экзотикой.
А вот земельные участки многим белорусам уже по карману. Разобрались, когда их могут предоставлять в собственность гражданам нашей страны и когда они могут у них изыматься.
Охранники Лукашенко заняли пятое место на ежегодном чемпионате мира по мастерству телохранителей Bodyguard-2019. Всего соревновались 24 команды, призовые места взяли Украина, Молдова и Грузия. Вот здесь у нас есть видео соревнований и объяснение, в чем охранники белорусского президента хороши, а в чем проиграли соперникам.
И напоследок сплошное ми-ми-ми. GO.TUT.BY познакомился с минчанами и их собаками-велосипедистами, которые привлекают всеобщее внимание на велодорожке. Вот здесь можно посмотреть на довольные мордахи собак.
О СПОРТЕ
«Юность» назвала тренера, который заменит Михаила Захарова — напомним, он сначала возглавил национальную сборную, потом обозвал вратаря алкашом, а потом уволился с поста тренера команды, которой руководил 23 года. Тем не менее своей эмоциональностью и огненными пресс-конференциями Михал Михалыч делал чемпионат Беларуси чуточку интереснее. Мы предлагаем пройти тест, вспомнить самые забавные высказывания ММЗ и отличить их от слов Лукашенко, Жириновского и других видных ораторов.
Еще одна спортивная звезда завершает карьеру. Новым тренером-консультантом национальной команды Казахстана по фристайлу стал наш олимпийский чемпион Антон Кушнир.
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, как Минск будет договариваться о проведении вместо Соединенных Штатов легкоатлетического матча Европа — США в 2021 году, то есть, выражаясь словами президента, как Минск будет становиться столицей Штатов. Правда, по данным Девятовского, фраза про столицу была вырвана из контекста.
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал следующего соперника дагестанца. И это не Тони Фергюсон.