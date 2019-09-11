Громкий приговор, достойный ответ МВД, откровенность Трампа и довольные псы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если бы у нас была четырехдневная рабочая неделя, то завтра был бы уже выходной. А пока «хоть завтра» четырехдневка может наступить только у наших соседей-россиян — правда, лишь для некоторых профессий. Это сказал их премьер-министр Дмитрий Медведев. И что важно: он считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю не должен «сопровождаться изменением зарплаты, она не должна падать, а должна только расти». Фантастика, правда?

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Суд в Столбцах вынес приговор Вадиму М. — тихому школьнику, который убил учителя и одиннадцатиклассника. Суд был закрытым, так что мотивы школьника по-прежнему неизвестны. Прокурор лишь сообщил, что преступление парень совершил из хулиганских побуждений .

Вадиму М. — тихому школьнику, который убил учителя и одиннадцатиклассника. Суд был закрытым, так что мотивы школьника по-прежнему неизвестны. Прокурор лишь сообщил, что . Еще один важный суд вчера закончился в Минске. Судья решил , что Дмитрию Середе причинен материальный вред действиями милиции и постановил выплатить ему 2886 рублей компенсации. Середа — это тот, к кому в августе 2016 года ворвались сотрудники ОМОНа, выбили окна и двери, силой задержали на глазах у жены и маленького ребенка. В тот же день выяснилось, что мужчина не был причастен к преступлению, в котором его подозревали.

, что Дмитрию Середе и постановил выплатить ему 2886 рублей компенсации. Середа — это тот, к кому в августе 2016 года ворвались сотрудники ОМОНа, выбили окна и двери, силой задержали на глазах у жены и маленького ребенка. В тот же день выяснилось, что мужчина не был причастен к преступлению, в котором его подозревали. И за этим судом последовал очень важный комментарий МВД. «Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда», — сказал министр Юрий Караев. Тот самый случай, когда ошибку признали достойно.

Среда подарила нам сразу несколько хороших финансовых новостей.

В августе Белстат зафиксировал дефляцию. Цены снизились в среднем на 0,2%. Причем заметнее всего подешевели продукты — на 0,6%. Не все, конечно. Куриные яйца, например, подорожали. Зато красная икра теперь дешевле!

дефляцию. Цены снизились в среднем на 0,2%. Причем заметнее всего подешевели продукты — на 0,6%. Не все, конечно. Куриные яйца, например, подорожали. Зато красная икра теперь дешевле! Скоро белорусы смогут снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Сначала такую возможность хотят распространить на небольшие населенные пункты, а через два года и на всю территорию страны.

по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Сначала такую возможность хотят распространить на небольшие населенные пункты, а через два года и на всю территорию страны. Так что деньги мы, возможно, будем снимать и в кассе H&M. Шведская компания намерена Минск. H&M хочет открыть магазины в областных городах. Шведам предложили шить одежду у нас">открыть свои магазины в регионах Беларуси. В Минске же открытие первого H&M запланировано на 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk. Осталось чуть больше двух недель.

А еще в стране подготовлены и согласованы проекты указов об ипотеке и строительно-жилищных сбережениях. Правительство ожидает, что они будут приняты в нынешнем году. Правда, разговоры об ипотеке, которая вот-вот заработает, ведутся уже лет 15. В соседних странах она уже давно есть. В России кредит на жилье дают под 9−10%, в Литве — под 2,36%, в Латвии и Польше — под 1,8%.

проекты указов об ипотеке и строительно-жилищных сбережениях. Правительство ожидает, что они будут приняты в нынешнем году. Правда, разговоры об ипотеке, которая вот-вот заработает, ведутся уже лет 15. В соседних странах она уже давно есть. В России кредит на жилье дают под 9−10%, в Литве — под 2,36%, в Латвии и Польше — под 1,8%. Новости недвижимости пока не очень радуют. Сегодня в администрации Центрального района Минска прошли общественные слушания по вопросу воздействия на окружающую среду ресторана, который возле заказника «Лебяжий» строит группа компаний «Тапас». У активистов важный вопрос: как можно начать обсуждать воздействие на природу, когда объект почти построен?





Мы же тем временем посчитали , сколько российских участников списка «Форбс» купили белорусские карьерные самосвалы. Учитывая, что ряд подконтрольных миллиардерам компаний только начинают разработку новых месторождений, сотрудничество может быть продолжено.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Трамп рассказал , кого оскорбил его уволенный помощник Болтон, приезжавший недавно в Минск. Например, от главы КНДР Ким Чен Ына он, оказывается, требовал сдачи всего ядерного оружия и упомянул «ливийскую модель».

, кого оскорбил его уволенный помощник Болтон, приезжавший недавно в Минск. Например, от главы КНДР Ким Чен Ына он, оказывается, требовал сдачи всего ядерного оружия и упомянул «ливийскую модель». История немцев, которые переехали два года назад из Германии в Зельвенский район и разводят «занадта дагледжаных» коров, — о непростой жизни мигранта. «Язык той страны, где живешь, надо, конечно, знать, — говорит Наталья Гейдельбах. — Был случай смешной. Мне тут сказали: „Ты гультайка!“, а мне слово очень понравилось и я весь год себя так называла, а потом мне объяснили значение. Я, конечно, посмеялась, но в свои планы записала белорусский язык».





А история белорусского бизнесмена Артема — о жизни красивой. Ему 33 года, он не женат, у него нет детей. Зато у Артема три парусные яхты и одна моторная — самая большая из зарегистрированных в Беларуси на данный момент (13 с половиной метров). Одну яхту он сдает в Испании.

— о жизни красивой. Ему 33 года, он не женат, у него нет детей. Зато — самая большая из зарегистрированных в Беларуси на данный момент (13 с половиной метров). Одну яхту он сдает в Испании. Еще один материал о красивой жизни — наш репортаж с автосалона во Франкфурте , который четко показал : электричество плотно входит в нашу автомобильную среду. Половина громких премьер на этой важной выставке — это электромобили и гибриды. Жаль только, что большая часть интересных авто для белорусов так и останется дорогой экзотикой.

, который четко : электричество плотно входит в нашу автомобильную среду. Половина громких премьер на этой важной выставке — это электромобили и гибриды. Жаль только, что большая часть интересных авто для белорусов так и останется дорогой экзотикой. А вот земельные участки многим белорусам уже по карману. Разобрались , когда их могут предоставлять в собственность гражданам нашей страны и когда они могут у них изыматься.

, гражданам нашей страны и когда они могут у них изыматься. Охранники Лукашенко заняли пятое место на ежегодном чемпионате мира по мастерству телохранителей Bodyguard-2019. Всего соревновались 24 команды, призовые места взяли Украина, Молдова и Грузия. Вот здесь у нас есть видео соревнований и объяснение, в чем охранники белорусского президента хороши, а в чем проиграли соперникам.





И напоследок сплошное ми-ми-ми. GO.TUT.BY познакомился с минчанами и их собаками-велосипедистами, которые привлекают всеобщее внимание на велодорожке. Вот здесь можно посмотреть на довольные мордахи собак.

О СПОРТЕ

«Юность» назвала тренера, который заменит Михаила Захарова — напомним, он сначала возглавил национальную сборную, потом обозвал вратаря алкашом, а потом уволился с поста тренера команды, которой руководил 23 года. Тем не менее своей эмоциональностью и огненными пресс-конференциями Михал Михалыч делал чемпионат Беларуси чуточку интереснее . Мы предлагаем пройти тест, вспомнить самые забавные высказывания ММЗ и отличить их от слов Лукашенко, Жириновского и других видных ораторов.

тренера, который заменит Михаила Захарова — напомним, он сначала возглавил национальную сборную, потом обозвал вратаря алкашом, а потом уволился с поста тренера команды, которой руководил 23 года. Тем не менее своей эмоциональностью и огненными пресс-конференциями Михал Михалыч делал чемпионат Беларуси . Мы пройти тест, вспомнить самые забавные высказывания ММЗ и отличить их от слов Лукашенко, Жириновского и других видных ораторов. Еще одна спортивная звезда завершает карьеру. Новым тренером-консультантом национальной команды Казахстана по фристайлу стал наш олимпийский чемпион Антон Кушнир.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, как Минск будет договариваться о проведении вместо Соединенных Штатов легкоатлетического матча Европа — США в 2021 году, то есть, выражаясь словами президента, как Минск будет становиться столицей Штатов. Правда, по данным Девятовского, фраза про столицу была вырвана из контекста.

о проведении вместо Соединенных Штатов легкоатлетического матча Европа — США в 2021 году, то есть, выражаясь словами президента, как Минск будет становиться столицей Штатов. Правда, по данным Девятовского, фраза про столицу была вырвана из контекста. Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал следующего соперника дагестанца. И это не Тони Фергюсон.

Все новости среды, 11 сентября .

И бонус для тех, кто дочитал до конца. Тарантино дал интервью Собчак. А мы выбрали пять главных цитат, прочитаете — и ничего смотреть не надо.

Оставайтесь в курсе, хорошего дня!

Редакция