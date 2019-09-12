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Беларусь в качестве гуманитарной помощи отправит в Венесуэлу лекарства на 442 тысячи рублей
13.09.2019 07:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь безвозмездно отправит в Венесуэлу 32 наименования лекарственных средств на общую сумму чуть более 442 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было
В списке лекарств антигипертоническое средство «моксонидин» — общая стоимость таблеток составляет 104 500 рублей, противомикробное средство «плевилокс» — 96 120 рублей, глазные капли «витаден» — 65 436 рублей, противогрибковый препарат «вориконазол» — на 46670 рублей.
Правительство также поручило Минздраву «обеспечить отпуск на безвозмездной основе и оформление лекарственных средств». Ответственным за отпуск лекарственных средств определена управляющая компания холдинга «Белфармпром». Белорусская торгово-промышленная палата обязана «на безвозмездной основе оказать содействие в оформлении сертификатов свободной продажи на лекарственные средства» для предоставления их Венесуэле. Минтранс должен обеспечить доставку лекарств в страну, МИД — оказать содействие в передаче лекарств. А концерну «Белнефтехим» поручено обеспечить выделение производственным объединением «Белоруснефть» организациям Минтранса средств для возмещения стоимости транспортных и логистических услуг, связанных с доставкой лекарств в Венесуэлу.
Как Беларусь помогает Венесуэле
Беларусь уже не в первый раз оказывает гуманитарную помощь Венесуэле. В декабре 2010 года Венесуэла пострадала от сильного наводнения, вызванного проливными дождями, от которого погибли по меньшей мере 34 человека, получили ущерб более 100 тысяч человек, в стране были зафиксированы вспышки эпидемий. Беларусь отправила в Венесуэлу палатки, одеяла, консервы, мыло, детское питание, кровати и другие вещи первой необходимости. Стоимость гуманитарного груза
А в 2016 году по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в рамках оказания безвозмездной помощи в Венесуэлу доставили фармацевтическую продукцию на общую сумму 805 тысяч долларов.
В сентябре прошлого года Александр Лукашенко
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В списке лекарств антигипертоническое средство «моксонидин», противомикробное средство «плевилокс», глазные капли «витаден», противогрибковый препарат...
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