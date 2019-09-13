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Минск резиновый. Население каких областных городов могло бы поместиться в столице
14.09.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Минск не резиновый», —
Эту ироничную карту мы сделали, оттолкнувшись от идеи московского дизайнера Александра Трубецкого. Его
Наше изображение — условно. Буквален посыл: население всех других крупных городов Беларуси и правда (почти) поместилось бы в Минске.
Просто осознайте масштабы. На 1 января 2019 года Белстат
Только представьте, в сегодняшней столице по населению вполне могли бы уместиться все жители белорусских деревень. По данным той же статистики, 2 014 961 человек в начале года считались сельскими жителями (всего на 22 276 человек больше, чем сейчас живет в Минске).
Минчанину, который родится двухмиллионным, городские власти
Как рос Минск в последние 50 лет? В 1972 году
Впрочем, это мы все об официальных жителях столицы. Мэр Минска Анатолий Сивак вообще
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По населению в Минске вполне бы поместились Брест, Могилев, Гомель, Витебск, Гродно.
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