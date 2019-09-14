Источник материала: Газета Авангард

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства – люди, оберегающие бесценный природный ресурс и беззаветно преданные своему делу.





В канун этой даты о достижениях и перспективах развития предприятия рассказывает директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко.

– Будакошелевщина, конечно, не самый лесистый район. Если уж быть совсем точным, то зелеными угодьями занято всего 23,5% территории. Для сравнения: в Лельчицком районе, где я родился и начинал свой трудовой путь, лесистость составляет порядка 70%. Но это не помешало Буда-Кошелевскому лесхозу выйти на лидирующие позиции в отрасли и уверенно удерживать их на протяжении последних лет.

Мы не только оберегаем, восстанавливаем и возрождаем лесные насаждения, но и зарабатываем, реализуя деловую древесину и дрова. География поставок уходит далеко за пределы области и республики. Давно налажены прочные торговые отношения со странами Западной Европы: Германией, Нидерландами, Бельгией и др. В состав лесхоза входят шесть лесничеств, общая площадь лесного фонда более 51,2 тысячи га. Статус опытного обязывает нас к тесному сотрудничеству с наукой. Так, одним из приоритетных направлений является восстановление пойменных дубрав. Буквально накануне профессионального праздника мы ввели в эксплуатацию после реконструкции постоянный питомник. В живописнейших местах лесных массивов стараниями работников лесхоза создано и поддерживается в идеальном порядке 11 мест отдыха. Только в этом году мы направили на их благоустройство более 20 тысяч рублей.

Если обратиться к цифрам, то за 8 месяцев текущего года мы не только выполнили, но и значительно превысили основные отраслевые показатели. Так, поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства составили 2514 тысяч рублей при плане 1925 тысяч рублей, выручка от реализации продукции и услуг – 5290 тысяч рублей, превысила план на 740 тысяч. Рентабельность продукции, производимой в нашем лесхозе, составляет 31% при плане 9,5%. Темп роста производительности труда равна 126,5 % при плане 104%, а заработная плата перешагнула тысячный порог, при том что численность работников лесхоза возросла по сравнению с 2017 годом на 10%. В целом за последние 3 года мы полностью обновили автопарк лесхоза и лесничеств: приобрели импортный комплекс для сортиментной заготовки «харвестер-форвардер», харвестер для рубок промежуточного пользования, «Амкодор», 6 автомобилей МАЗ с прицепами, 8 тракторов МПТ и 7 трелевочных, 13 автомобилей УАЗ и «Нива» на общую сумму 3123 тысячи рублей.

Это свидетельствует о стабильной работе предприятия и объясняется высоким профессионализмом коллектива. Здесь трудятся настоящие мастера своего дела, высококвалифицированные, инициативные специалисты. 50 из них отмечены в связи с профессиональным праздником.

Хочется сказать огромное спасибо за работу всему коллективу лесхоза. Уважаемые лесоводы, опекая зеленое достояние, прилагая максимум усилий в борьбе с лесными пожарами, незаконными рубками и браконьерством, вы не просто исполняете свои служебные обязанности, а сохраняете для будущих поколений красоту и богатство природы. Особые слова благодарности – ветеранам, чей бесценный опыт – руководство к действию для молодых, которые сегодня продолжают начатое вами дело. Желаю всем плодотворной работы, профессиональных успехов, оптимизма и веры в свои силы, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! Ваше трудолюбие и профессионализм, уверен, помогут успешно справиться со всеми задачами, стоящими перед лесной отраслью.

Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награждена помощник лесничего Елена Клакоцкая, а Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – лесничий Николай Сидоренко, грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко и бухгалтер Татьяна Пантелеенко. Благодарности Министра лесного хозяйства Республики Беларусь объявлены машинистам Дмитрию Стагначеву и Владимиру Дупанову. Один работник лесхоза получил нагрудный знак «30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь», трое – «20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь», девять – «10 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь». Остальные работники отмечены различными наградами Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета и Совета депутатов, Буда-Кошелевского опытного лесхоза.





































Ирина ПАЛУБЕЦ, фото автора