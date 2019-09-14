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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

15.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства – люди, оберегающие бесценный природный ресурс и беззаветно преданные своему делу.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко

В канун этой даты о достижениях и перспективах развития предприятия рассказывает директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко.

– Будакошелевщина, конечно, не самый лесистый район. Если уж быть совсем точным, то зелеными угодьями занято всего 23,5% территории. Для сравнения: в Лельчицком районе, где я родился и начинал свой трудовой путь, лесистость составляет порядка 70%. Но это не помешало Буда-Кошелевскому лесхозу выйти на лидирующие позиции в отрасли и уверенно удерживать их на протяжении последних лет.

Мы не только оберегаем, восстанавливаем и возрождаем лесные насаждения, но и зарабатываем, реализуя деловую древесину и дрова. География поставок уходит далеко за пределы области и республики. Давно налажены прочные торговые отношения со странами Западной Европы: Германией, Нидерландами, Бельгией и др. В состав лесхоза входят шесть лесничеств, общая площадь лесного фонда более 51,2 тысячи га. Статус опытного обязывает нас к тесному сотрудничеству с наукой. Так, одним из приоритетных направлений является восстановление пойменных дубрав. Буквально накануне профессионального праздника мы ввели в эксплуатацию после реконструкции постоянный питомник. В живописнейших местах лесных массивов стараниями работников лесхоза создано и поддерживается в идеальном порядке 11 мест отдыха. Только в этом году мы направили на их благоустройство более 20 тысяч рублей.

Если обратиться к цифрам, то за 8 месяцев текущего года мы не только выполнили, но и значительно превысили основные отраслевые показатели. Так, поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства составили 2514 тысяч рублей при плане 1925 тысяч рублей, выручка от реализации продукции и услуг – 5290 тысяч рублей, превысила план на 740 тысяч. Рентабельность продукции, производимой в нашем лесхозе, составляет 31% при плане 9,5%. Темп роста производительности труда равна 126,5 % при плане 104%, а заработная плата перешагнула тысячный порог, при том что численность работников лесхоза возросла по сравнению с 2017 годом на 10%. В целом за последние 3 года мы полностью обновили автопарк лесхоза и лесничеств: приобрели импортный комплекс для сортиментной заготовки «харвестер-форвардер», харвестер для рубок промежуточного пользования, «Амкодор», 6 автомобилей МАЗ с прицепами, 8 тракторов МПТ и 7 трелевочных, 13 автомобилей УАЗ и «Нива» на общую сумму 3123 тысячи рублей.

Это свидетельствует о стабильной работе предприятия и объясняется высоким профессионализмом коллектива. Здесь трудятся настоящие мастера своего дела, высококвалифицированные, инициативные специалисты. 50 из них отмечены в связи с профессиональным праздником.

Хочется сказать огромное спасибо за работу всему коллективу лесхоза. Уважаемые лесоводы, опекая зеленое достояние, прилагая максимум усилий в борьбе с лесными пожарами, незаконными рубками и браконьерством, вы не просто исполняете свои служебные обязанности, а сохраняете для будущих поколений красоту и богатство природы. Особые слова благодарности – ветеранам, чей бесценный опыт – руководство к действию для молодых, которые сегодня продолжают начатое вами дело. Желаю всем плодотворной работы, профессиональных успехов, оптимизма и веры в свои силы, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! Ваше трудолюбие и профессионализм, уверен, помогут успешно справиться со всеми задачами, стоящими перед лесной отраслью.

Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награждена помощник лесничего Елена Клакоцкая, а Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – лесничий Николай Сидоренко, грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко и бухгалтер Татьяна Пантелеенко. Благодарности Министра лесного хозяйства Республики Беларусь объявлены машинистам Дмитрию Стагначеву и Владимиру Дупанову. Один работник лесхоза получил нагрудный знак «30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь», трое – «20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь», девять – «10 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь». Остальные работники отмечены различными наградами Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета и Совета депутатов, Буда-Кошелевского опытного лесхоза.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Дружный коллектив Дуравичского лесничества
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Викторинское лесничество. Лесник Александр Федотов, мастер леса Юлия Кабкова, лесник Андрей Аверьянов, лесничий Дмитрий Юденков
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
В питомнике. Главный лесничий Сергей Красуцкий, инженер по лесовосстановлению Марина Макеенко и лесничий Роман Щукин
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Наспенское лесничество. Вальщик Евгений Сидоренко, трактористы Михаил Тищенко и Юрий Свинтитский, лесник Виктор Дупанов
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Тракторист Чернянского лесничества Денис Суворов
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Чернянское лесничество. Помощник лесничего Елена Клакоцкая, лесник Владимир Жеребцов, лесничий Николай Сидоренко, водитель Михаил Колесник, мастер леса Сергей Артемьев
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Вальщик леса Чернянского лесничества Владимир Карловский
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Водитель лесхоза Анатолий Гаев
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства
Зона отдыха в Чеботовичском лесничестве (13-й кордон). Лесник Александр Немченко, бухгалтер Людмила Калиберова, водитель Виктор Дежкунов

Ирина ПАЛУБЕЦ, фото автора

 
 
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства – люди, оберегающие бесценный природный ресурс и беззаветно преданные...
 
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