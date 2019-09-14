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В Пинске установят датчики мониторинга транспортных потоков и качества воздуха
15.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В соответствии с проектом готовится ратификация трех протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: Протокола по тяжелым металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям, Гетеборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.
Вскоре на ООО «Белинвестторг-Сплав», «Минскэнерго», Белорусском цементном заводе, «Белшине» и Гомельском химическом заводе планируется опробовать усовершенствованную систему выдачи природоохранных разрешений, которые регулируют допустимый уровень воздействия на все природные сферы (землю, воду, воздух).
Проект «Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование управления окружающей средой в Беларуси» финансируется Европейским союзом, исполняется компанией Hulla & Co. Human Dynamics KG в сотрудничестве с Минприроды и является частью общей программы по улучшению качества воздуха и управлению окружающей средой в Беларуси (SAQEM). Партнеры проекта — областные комитеты Минприроды, Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды и Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды.
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