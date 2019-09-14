В Пинске установят датчики мониторинга транспортных потоков и качества воздуха

Источник материала: Полесская правда



Беларусь получит оборудование для мониторинга качества воздуха, сообщили в группе управления проектом «Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование управления окружающей средой в Беларуси».

«Тендер на приобретение 452 единиц оборудования на сумму приблизительно 6,5 млн евро был успешно проведен, и техника, необходимая для модернизации 27 станций мониторинга и лабораторий по измерению атмосферных выбросов, уже в этом году начнет поступать в страну», — сообщили в группе управления.

В соответствии с проектом готовится ратификация трех протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: Протокола по тяжелым металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям, Гетеборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.

Вскоре на ООО «Белинвестторг-Сплав», «Минскэнерго», Белорусском цементном заводе, «Белшине» и Гомельском химическом заводе планируется опробовать усовершенствованную систему выдачи природоохранных разрешений, которые регулируют допустимый уровень воздействия на все природные сферы (землю, воду, воздух).

Одно из направлений проекта — разработка планов устойчивого зеленого развития для Бреста, Орши, Гродно и Пинска. Для этого улицы городов оборудуют датчиками для измерения транспортных потоков и качества воздуха. Полученные данные будут отображены компьютером в виде цветной карты, она покажет, какие выбросы, из каких источников и насколько необходимо уменьшить, чтобы добиться изменения «опасного» цвета на «безопасный». В дальнейшем этот опыт можно будет применить и в других городах.

Проект «Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование управления окружающей средой в Беларуси» финансируется Европейским союзом, исполняется компанией Hulla & Co. Human Dynamics KG в сотрудничестве с Минприроды и является частью общей программы по улучшению качества воздуха и управлению окружающей средой в Беларуси (SAQEM). Партнеры проекта — областные комитеты Минприроды, Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды и Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды.