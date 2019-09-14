Скоро распахнут свои двери осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции

Источник материала: Газета Авангард

Буквально через неделю распахнут свои двери осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров.





Так, 21 сентября и 26 октября ярмарочные мероприятия пройдут в г. Буда-Кошелево на площадке для осуществления развозной, разносной торговли (торговые ряды), принадлежащей районному потребительскому обществу, по ул. 50 лет Октября, а 12 октября – на центральной площади города.

В г.п. Уваровичи ярмарки ждут своих покупателей 28 сентября и 19 октября на площадке напротив Уваровичского городского дома культуры, а в Коммунаре – 5 и 26 октября на площадке напротив здания Дворца культуры.

Время работы сельскохозяйственных ярмарок – с 9.00 до 13.00.