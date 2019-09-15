В Пуховичском районе пропал 14-летний школьник

Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе пропал 14-летний подросток. Как сообщает ПСО «Ангел», он ушел из дома в 8 утра 16 сентября и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.





Земляков Дмитрий проживает по адресу: г. п. Свислочь, ул. Тополиная. В понедельник, 16 сентября, около 08.00 подросток ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени на связь с родными не выходил и о его местонахождении ничего не известно.

«Сегодня около 8 часов утра он пошел в школу, но, не дойдя до нее, вернулся домой. Переоделся, оставил вещи, мобильный телефон, деньги и ушел в неизвестном направлении», — сообщила подробности пресс-служба МВД.

Приметы: рост 188, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: синие джинсы, серо-голубая куртка, синие кеды с белой подошвой (без шнурков).

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят звонить ПСО «Ангел» 7733 (для всех мобильных операторов), +375 (33) 6666−856, +375 (33) 6666−033, либо 102.