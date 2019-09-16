У водителя автобуса в Барановичах украли несколько сотен талончиков

Источник материала: Tut.by

Неизвестный украл у водителя автобусного парка Барановичей 320 талончиков на проезд, пишет газета «Наш край».

Инцидент произошел на улице Вильчковского. 31-летний водитель автобусного парка сообщил в милицию, что у него украли сумку с вещами, в которой лежали золотое кольцо, серебряная цепочка с крестиком, а также 320 талонов на проезд в городском автобусе.

Общую сумму причиненного ущерба мужчина оценил почти в 570 рублей.

Возбуждено уголовное дело за кражу.