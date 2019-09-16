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У водителя автобуса в Барановичах украли несколько сотен талончиков
17.09.2019 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестный украл у водителя автобусного парка Барановичей 320 талончиков на проезд,
Инцидент произошел на улице Вильчковского. 31-летний водитель автобусного парка сообщил в милицию, что у него украли сумку с вещами, в которой лежали золотое кольцо, серебряная цепочка с крестиком, а также 320 талонов на проезд в городском автобусе.
Общую сумму причиненного ущерба мужчина оценил почти в 570 рублей.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
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Талончики мужчина нес в сумке.
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