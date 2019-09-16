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«Учу не ноты, а кодексы». Колледж хочет взыскать более 13 тысяч со студента со стипендией 70 рублей

17.09.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два года назад Богдан Довгяло окончил музыкальный колледж. В тот же год поступал в Академию музыки, но не прошел по конкурсу, поэтому попал на распределение в Боровлянскую школу искусств. Через год парень поступил в консерваторию, уволился из школы и стал студентом вуза. Год проучился, а месяц назад узнал, что колледж подал на него в суд за то, что он не отработал еще один год по распределению. Сумма иска — свыше 13 тысяч рублей. Парень с требованиями не согласен и честно говорит: ему — студенту — просто нечем платить, он готов отработать оставшийся год распределения, совмещая работу с учебой.


Студент: думал, что надежно прикрыт законом

— Из школы я уволился без проблем, — рассказывает Богдан Довгяло. — Спокойно учился в консерватории, я уже на втором курсе, съездил в Кишинев на конкурс, стал стал дипломантом. И потом бац — 27 августа мне приходит сообщение, что, оказывается, я проиграл в суде дело, на котором меня даже не было. В суде Советского района выяснил, что было вынесено заочное решение по иску музыкального колледжа — вернуть деньги за обучение, так как я не отработал год по распределению. Когда я узнал сумму иска, чуть не лишился чувств — 13 394 рубля.

Молодой человек говорит, что добился, чтобы заочное решение суда отменили, так как его не известили должным образом о судебном заседании. Но музыкальный колледж от своих требований не отказался.


— Я уволился из школы по ст. 41 Трудового кодекса. В соответствии с ней, расторжение трудового договора возможно по требованию работника в случае уважительных причин, препятствующих выполнению работы. У меня причина была уважительная — я не могу работать на ставку, будучи первокурсником дневного отделения. На полставки в Боровлянской школе искусств меня, к сожалению, оставить не могли. Администрация отправляла документы в колледж, что со мной расторгнут договор. Но руководство колледжа меня не перераспределило, поэтому я продолжил учебу в Академии, и целый год меня никто не трогал.

Богдан также удивлен, как возникла такая внушительная сумма — почти 13,5 тысяч рублей, с учетом того, что год по распределению он все-таки отработал.

— Столько, может, платят медики за пять лет в университете, но я-то учился в ссузе и все-таки один год уже отработал. Общежитие мне не предоставляли, я минчанин, инструмент у меня был свой, никакие станки или другое оборудование колледжа я не использовал. Так откуда такая сумма? Пояснений от колледжа я пока не услышал, на 25 сентября назначено новое судебное заседание.


Молодой человек говорит, что согласен отработать еще один год по распределению, на полставки, чтобы совмещать работу с занятиями в Академии. И надеется, что его все-таки перераспределят.

— Я считаю, можно полюбовно разойтись. Воевать я ни с кем не хочу. От колледжа у меня остались самые хорошие воспоминания, там мне дали образование, мы все знаем друг друга, сфера небольшая. Когда музыканты судятся с музыкантами, это не очень правильно.

Тем более, сумма иска, признается студент, для него неподъемная. Он, конечно, получает повышенную стипендию — около 70 рублей, но другого дохода и дорогостоящего имущества у него нет.

— Поступление на очную форму является уважительной причиной, чтобы расторгнуть трудовой договор, — считает собеседник. — Я думал, что надежно прикрыт законом. Но сейчас вместо того, чтобы учить ноты Прокофьева, учу Трудовой кодекс и Кодекс об образовании.

Директор музыкального колледжа: наше обучение дороже, чем вузовское

Директор Минского государственного музыкального колледжа им. Глинки Владимир Черников считает, что Богдан умышленно уклонялся от распределения.

— Выпускник не обращался за перераспределением, — говорит директор. —  Это сейчас он согласен отработать, когда срок вышел. На момент, когда ему предлагалось доработать один год, он согласия не давал. Я ему лично об этом говорил. Таких выпускников у нас было двое. Один пошел работать, а Довгяло отказался.

Что касается суммы возмещения, директор настаивает, что она рассчитана, исходя из инструкции, утвержденной постановлением Совета Министров.

— У нас очень много индивидуальных занятий, наше обучение дороже, чем вузовское, — поясняет Владимир Михайлович. — У нас платно никто не учится в силу дороговизны, только иностранные граждане, но для них обучение еще дороже. Стоимость рассчитана с учетом отработанного на распределении времени.


Так Богдан изобразил свое разбирательство с колледжем

Руководство колледжа, отмечает директор, руководствуется законом: по Кодексу об образовании перераспределение осуществляется в срок положенной отработки, то есть — в эти самые два года.

— Два года с момента, как Богдан Довгяло должен был отработать, прошло, то есть — срок вышел. На каком основании мы будем его перераспределять, если статус молодого специалиста у него на данный момент утерян? Мы следуем закону.

По словам директора, такие случаи в колледже происходят каждый год — есть выпускники, которые уклоняются от распределения и платят за свое обучение.

Адвокат: срок для отработки распределения прошел, придется заплатить

Адвокат Александр Филанович оптимистичных прогнозов для студента Академии не делает: как и директор, юрист говорит о том, что пропущен срок, предназначенный для отработки распределения.

— Как только молодой специалист уволился по ст. 41 Трудового кодекса, он обязан был обратиться за перераспределением, — говорит адвокат. — Его бы перераспределили, а при невозможности — дали бы «свободный диплом», и он бы продолжил учиться в вузе, не выплачивая ничего колледжу. А так выходит, что он был направлен по распределению, приступил к работе — и не окончил срок отработки. Если молодой человек добровольно не оплатит свое обучение, вопрос будет разрешаться в судебном порядке. Суд даст оценку доказательной базе истца — обоснованно ли сделан расчет, и вынесет решение. У ответчика есть право просить отсрочку исполнения решения. Если добровольно не исполнит, будут взыскивать принудительно, а это плюс 10% к сумме — принудительный сбор судебного исполнителя.


По словам адвоката, сумма будет взыскиваться с имеющегося дохода и имущества. Если у него из дохода только стипендия, будут взыскивать ежемесячно из стипендии — до 30%. Когда устроится на работу, начнут взыскивать из зарплаты. Также Богдану могут наложить временный запрет на выезд за границу, лишить права управления транспортным средством.

Александр Филанович обращает внимание, что студенты и выпускники часто не знают, как правильно действовать на распределении и перераспределении, из-за чего случаются такие неприятные ситуации.

— Но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

 
 
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Молодой человек считал, что раз во время отработки поступил на дневное отделение в университет, а колледж не предоставил ему перераспределение, может просто...
 
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