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Мужчина вез в метро канистру бензина, чтобы поджечь офис - наказаны два сотрудника метрополитена

17.09.2019 19:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный 30-летний минчанин поджег дверь офиса из-за конфликта с директором организации. В итоге уволен инспектор службы безопасности метро. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: sk.gov.by

Не так давно мы писали о том, как пьяный мужчина после конфликта с директором пришел в офис и поджег входную дверь. Огнем повреждены и уничтожены вещи организации, а также платье посетительницы. Ущерб составил более 4,9 тысячи рублей.

Мужчину задержали через несколько часов и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса РБ.

В ходе расследования выяснилось, что для поджога обвиняемый использовал бензин. Оператор АЗС отпустил ему топливо в пластиковой канистре, хотя эта тара не предназначена для хранения и транспортировки горючих материалов этого вида. Затем мужчину пропустили с канистрой в метро и так он доехал в офис.

В итоге уголовное дело в отношении мужчины передали в суд. Оператора АЗС, который продал топливо в пластиковой канистре, привлекли к дисциплинарной ответственности. Одного из инспекторов службы безопасности метрополитена лишили премии, второго уволили.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина купил на заправке бензин, провез его в метро, а потом поджег офис.
 
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