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Мужчина вез в метро канистру бензина, чтобы поджечь офис - наказаны два сотрудника метрополитена
17.09.2019 19:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пьяный 30-летний минчанин поджег дверь офиса из-за конфликта с директором организации. В итоге уволен инспектор службы безопасности метро. Подробности
Не так давно мы
Мужчину задержали через несколько часов и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса РБ.
В ходе расследования выяснилось, что для поджога обвиняемый использовал бензин. Оператор АЗС отпустил ему топливо в пластиковой канистре, хотя эта тара не предназначена для хранения и транспортировки горючих материалов этого вида. Затем мужчину пропустили с канистрой в метро и так он доехал в офис.
В итоге уголовное дело в отношении мужчины передали в суд. Оператора АЗС, который продал топливо в пластиковой канистре, привлекли к дисциплинарной ответственности. Одного из инспекторов службы безопасности метрополитена лишили премии, второго уволили.
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Мужчина купил на заправке бензин, провез его в метро, а потом поджег офис.
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