Чашники отметили день рождения

Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшую субботу был большой праздничный день для всех чашничан. Наш любимый город отметил 515-летие со дня своего рождения. Как водится, к торжеству основательно готовились. Открытие новых объектов соцкультбыта и благоустройства, работа всевозможных выставок, подворий, тематических площадок, военно-патриотические акции, чествование лучших тружеников, масштабная развлекательная программа – всем этим был насыщен субботний день. И даже капризная осенняя погода не помешала жителям и гостям райцентра здорово провести время и насладиться моментами большого торжества.







ЭТОТ ГОРОД САМЫЙ ЛУЧШИЙ…

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города, прошло в только что открытом после капитального ремонта городском Доме культуры. Районное руководство, высокие гости (участие в торжестве приняли председатель Витебского областного Совета депутатов В. В. Терентьев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь И. Ф. Мартынов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Витебского облисполкома Г. М. Егоров), делегации трудовых коллективов, передовики производства, ветераны, представители общественных организаций заполнили зрительный зал. И взор многочисленной публики, что естественно, устремился на сцену.





По традиции было много приятных моментов, связанных с награждениями лучших тружеников в самых различных сферах деятельности. Председатель райисполкома Л. В. Плешко, поздравляя присутствующих с 515-летием райцентра, особо отметил, что город и район могут динамично развиваться лишь при условии добросовестного труда каждого жителя. Наша сила — в наших людях. Личные успехи определяют общий результат. Чашниччина демонстрирует неплохие результаты социально-экономического развития, по уровню заработной платы район входит в число лидеров в области. У нас производится немало видов продукции, в том числе и уникальных, всё большую нишу занимает частный бизнес. Грамотные руководители, специалисты и персонал — вот залог успеха.

Под аплодисменты зала Л. В. Плешко вручил Почетные грамоты райисполкома и Благодарности председателя райисполкома лучшим представителям различных сфер деятельности.

Эстафету награждений принял председатель райсовета депутатов А. Д. Косов.

Гости также поздравили чашничан и вручили награды. Председатель Витебского областного Совета депутатов В. В. Терентьев подчеркнул, что часто приезжает на Чашниччину. Есть хорошие поводы для визитов. То и дело в районе открываются новые объекты. Это здорово. Владимир Владимирович пожелал продолжать в том же духе. Глава депутатского корпуса Придвинья выполнил приятную миссию — вручил Благодарности председателя Витебского облисполкома директору ООО «Чашники Продмаркет» В. В. Вейганту и руководителю бумажной фабрики «Красная Звезда» А. Е. Свиловичу. Также Благодарность председателя Витебского облисполкома объявлена директору представительства «Белгосстрах» по Чашникскому району М. Э. Бердник.





Депутат парламента И. Ф. Мартынов зачитал Приветственный адрес от председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко. Народный избранник также вручил Благодарность главы нижней палаты парламента передовому труженику ОАО «Дворец труда-Агро» В. Е. Папко. Директор ГДК И. В. Люсина получила из рук парламентария подарочный сертификат на приобретение телевизора с широкой диагональю. Обновленному культучреждению он точно не помешает.

Немало ещё было приятных эпизодов в ходе торжественного мероприятия. Председатели сельисполкомов по случаю праздника вручили главе района картину, написанную нашим земляком Степаном Сенько. Председатель районного обьединения профсоюзов М. В. Шостак чествовала лучших руководителей первичных организаций. Порцию аплодисментов и заслуженные награды получили победители и призёры отраслевой спартакиады, хозяева образцовых усадеб. Словом, никого не забыли отметить в знаменательный день.





Зажигательные номера художественной самодеятельности публике дарили не только работники культучреждений района, ДШИ, районного центра детей и молодёжи, но и представители трудовых коллективов. Талантливых артистов у нас хватает. В том числе и совсем ещё юных. Дети на сцене появлялись часто, и номера с их участием никого не оставили равнодушным.

Чашники отметили очередной день рождения. Пройдёт год, наступит сентябрь — и всё обязательно повторится.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.