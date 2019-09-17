Контракт с Узбекистаном и ажиотаж вокруг Мирского замка. Как для Кореличского района прошла XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман»?

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На минувшей неделе Гродненская область в двадцатый раз принимала Республиканскую универсальную выставку-ярмарку «Еврорегион «Неман», ставшую хорошей площадкой для делового сотрудничества и профессионального диалога инвесторов из более тридцати стран мира. И если первоначально география ограничивалась лишь государствами ближнего зарубежья, то сейчас город над Неманом объединил делегации из Великобритании, Индии, Китая, Намибии, Парагвая и других стран.





Открылся бизнес-форум пленарным заседанием, участие в котором приняли председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, министр экономики Дмитрий Крутой, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, а также председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.





Приветствуя участников форума, министр экономики Дмитрий Крутой отметил, что Гродненская область является привлекательным регионом для инвесторов: за последние десять лет в экономику Принеманского края было привлечено более 1,2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Также министр экономики подчеркнул, что подобные форумы становятся хорошей стартовой площадкой для многих проектов и способствуют выгодному налаживанию международных связей.





С докладом об инвестициях и формировании образа будущего выступила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, акцентируя внимание на основных преимуществах привлекательности Гродненского региона: «В первую очередь, это, конечно, его географическое положение. Немаловажную роль играет и высокоразвитая инфраструктура, а также уровень развития человеческого потенциала – здесь Беларусь занимает пятьдесят третье место среди почти двухсот стран земного шара».

По итогам пленарного заседания было подписано около двух десятков меморандумов и соглашений по международному сотрудничеству, а также в инвестиционной и торгово-экономической сферах с регионами Польши, Литвы, Украины, России, Венгрии и Турции.





Продолжилась ХХ Республиканская универсальная выставка-ярмарка на ЦСК «Неман», где свои лучшие товары и услуги в сфере туризма, сельского хозяйства, машиностроения, пищевой, лёгкой и химической промышленности, а также архитектуры и строительства продемонстрировали сто шестьдесят экспонентов, преимущественное большинство которых –предприятия и организации Гродненской области. Свою экспозицию представили и сотрудники учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир», рассказав о привлекательности объекта всемирного наследия «Юнеско», широком ассортименте услуг и непрерывном туристическом потоке.





– Наше участие в выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман» – это не только возможность рассказать про сам Мирский замок, но и найти партнёров в сфере туризма, – рассказывает директор учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Александр Лойко. – К слову, недавно мы разработали совместную программу с литовцами, благодаря которой выиграли грант на 130 тысяч евро. Что касается сегодняшнего форума, то нам бы хотелось найти партнёров из Польши, Латвии и Эстонии для того, чтобы закрепить позиции музея на просторах родной Беларуси.

Также Александр Лойко подчеркнул, что Мирский замок – это не только музей, но и хорошо развитая инфраструктура: на территории учреждения имеются два конференц-зала, гостиница, ресторан, бассейн и сауна – всё, что способно сделать отдых иностранцев комфортным и запоминающимся.









А пока иностранные делегации и инвесторы знакомились с экспозициями выставки-ярмарки, сразу в нескольких точках областного центра начали работу секции Международного бизнес-форума. Участие в одной из них принял и главный специалист Кореличского райисполкома Николай Борейко, подчеркнувший важность и практическую значимость мероприятия.

– В нашей секции речь шла о новых возможностях для развития туризма в Гродненской области. Так, например, уже рассматривается создание прямого авиарейса с провинцией Хайнань Китайской Народной Республики, – рассказывает Николай Борейко. – В ходе секции начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик отметил особую привлекательность этого региона и его демократичные цены, что и обеспечивает хороший поток туристов в КНР. А чтобы привлечь жителей Поднебесной на Гродненщину, представители китайской делегации разработали программу «K.I.D.S», которая заключается в международном обмене семьями и позволяет найти друзей по интересам за рубежом.

Также в ходе секции обсуждались перспективы проекта международной технической помощи «Шляхом Тызенгауза», представляющего собой туристический маршрут с целью продвижения культурно-исторического наследия двух городов – Сокулки и Гродно. Проект предусматривает создание туристического веломаршрута для рекламы культурного и исторического наследия белорусского и польского городов. Его общая протяжённость составляет почти шестьдесят километров, из которых тридцать три проходят на территории Беларуси.

Также в рамках ХХ Республиканской универсальной выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман» были подписаны многочисленные коммерческие контракты. По словам заместителя председателя Кореличского райисполкома Игоря Лазаревича, мясоперерабатывающая компания «Викос», работающая на белорусском рынке уже более четверти века, заключила контракт с узбекской компанией ОАО «Capital Trading». Всего же XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман» предоставила возможность для заключения экспортных контрактов на двадцать миллионов долларов.





Виктория КОСТЮК

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