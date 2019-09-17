ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

18.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Кто из нас не использует смайлики для выражения своих эмоций и чувств в онлайн-переписке? Пожалуй, все мы давно подружились с милыми и улыбчивыми, а порой грозными и сердитыми смайликами.

Завтра, 19 сентября, во всём мире будет отмечаться  необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
Если вспоминать историю, 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

В преддверии Дня рождения Смайлика в Кореличском молодёжном центре культуры в г. п. Кореличи было чрезвычайно шумно и весело. Директор Центра Тереза Ковжуть провела для учеников 3 класса СШ №2 г.п. Кореличи познавательное мероприятие, после чего ребята нарисовали свой любимый смайлик. Приятными сюрпризами для детей стали яркие воздушные шары с изображением именинника – Смайлика.

В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

Оксана ЯНУШ

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто из нас не использует смайлики для выражения своих эмоций и чувств в онлайн-переписке? Пожалуй, все мы давно подружились с
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мечтаю поехать на рыбалку на собственном тракторе»: Владимир Крупко из Оюцевичей о том, каково жить в инвалидном кресле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика