В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

Кто из нас не использует смайлики для выражения своих эмоций и чувств в онлайн-переписке? Пожалуй, все мы давно подружились с милыми и улыбчивыми, а порой грозными и сердитыми смайликами.
Завтра, 19 сентября, во всём мире будет отмечаться необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
Если вспоминать историю,
В преддверии Дня рождения Смайлика в Кореличском молодёжном центре культуры в г. п. Кореличи было чрезвычайно шумно и весело. Директор Центра Тереза Ковжуть провела для учеников 3 класса СШ №2 г.п. Кореличи познавательное мероприятие, после чего ребята нарисовали свой любимый смайлик. Приятными сюрпризами для детей стали яркие воздушные шары с изображением именинника – Смайлика.
Оксана ЯНУШ
Фото автора