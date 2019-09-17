В Кореличском молодёжном центре культуры ребята отпраздновали День рождения Смайлика

Источник материала: Полымя

Кто из нас не использует смайлики для выражения своих эмоций и чувств в онлайн-переписке? Пожалуй, все мы давно подружились с милыми и улыбчивыми, а порой грозными и сердитыми смайликами.

Завтра, 19 сентября, во всём мире будет отмечаться необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».

Если вспоминать историю, 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

В преддверии Дня рождения Смайлика в Кореличском молодёжном центре культуры в г. п. Кореличи было чрезвычайно шумно и весело. Директор Центра Тереза Ковжуть провела для учеников 3 класса СШ №2 г.п. Кореличи познавательное мероприятие, после чего ребята нарисовали свой любимый смайлик. Приятными сюрпризами для детей стали яркие воздушные шары с изображением именинника – Смайлика.





















Оксана ЯНУШ

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