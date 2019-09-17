Поздравили Борисовский районный Следственный комитет с праздником!

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С Днем сотрудника органов предварительного следствия своих коллег поздравил начальник Борисовского районного отдела Следственного комитета подполковник юстиции Н.В. Афанасьев.

– Совместно с другими правоохранительными органами и государственными структурами нашей страны мы выполняем важную функцию – охраняем жизнь и спокойствие граждан региона, и они оценивают нашу службу не по каким-то отдельным поступкам, а по обстановке в районе. Борисовский РОСК является одним из самых крупных отделов по численности сотрудников, и каждый из вас профессионально выполняет поставленные задачи. Огромное всем спасибо за труд! – сказал Николай Васильевич. – Личному составу Борисовского РОСК желаю постоянной большой удачи, ежедневного присутствия чувства выполненного долга, положительных эмоций на работе и чтобы вы больше внимания уделяли своим родным и близким людям.

По итогам работы за 8 месяцев текущего года и за достижение высоких результатов в служебной деятельности лучшим сотрудникам Борисовского РОСК вручены благодарности управления Следственного комитета по Минской области и кубки. В адрес руководителя и коллектива отдела также пришли поздравительные письма от 72-го ОУЦ, Борисовского РУВД и прокуратуры Борисовского района.

С профессиональным праздником борисовских следователей поздравили почетные гости мероприятия – начальник горрайотдела по ЧС полковник внутренней службы В.Н. Пикуза и начальник Борисовского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску подполковник финансовой милиции А.В. Пятаков.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ