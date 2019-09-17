Газета «Вечерний Могилев», которую судят за экстремистские материалы, требует привлечь экспертов

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Могилева решает, являются ли материалы газеты «Вечерний Могилев» экстремистскими. Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции нашла признаки экстремизма в двух материалах газеты, но редакция с этим не согласилась и подала жалобу на это решение. Экономический суд Минска отказал в ее удовлетворении, и процесс рассмотрения дела возобновили в Могилеве. Но представитель газеты требует, чтобы материалы проанализировали могилевские судмедэксперты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Слушание гражданского дела возобновилось в районном суде Могилева 18 сентября. Интересы издания по-прежнему представляет юрист газеты Станислав Левченко. Он заявил о фальсификации со стороны РОВД, так как название заключения в материалах дела милиции и экспертной комиссии различны: «экспертное» и «экспертноное».

Левченко также просил приостановить рассмотрение дела в могилевском суде, так как газета намерена обжаловать отказ Экономического суда Минска. Мотивировал это решение тем, что Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции не является госорганом и что при вынесении заключения был допущен ряд ошибок.

Суд Ленинского района отклонил ходатайство о приостановлении процесса из-за обжалования, так как это не будет препятствовать рассмотрению дела по существу. Но удовлетворил просьбу о проведении лингвистической экспертизы управлением Госкомитета судебно-медицинских экспертиз по Могилевской области — и приостановил рассмотрение дела до 23 сентября.

Это время ответчику и истцу — Ленинскому РОВД Могилева — необходимо для формулировки вопросов, на которые предстоит ответить госэкспертам.

В чем дело

Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год обвиняют в оскорбительных публикациях в адрес ЛГБТ-сообщества. По оценкам инициативы «Журналисты за толерантность», газета в 2015 и 2016 годах своими материалами возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ.

Активист из Молодечно Валентин Тишко отправил в Министерство информации 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм. В результате эксперты пришли к выводу о наличии «признаков проявления экстремизма» в двух из них.

«Данное экспертное заключение направлено в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности на основании ст. 17.11 КоАП», — было указано в ответе от имени первого замминистра информации Павла Легкого от 2 мая.

Претензии касаются двух заметок: «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» . Они появились на сайте пару лет назад и в мае 2019 года были еще доступны, но теперь текст материалов удален.

В первой описывается случай, который якобы произошел в Славгороде: в баре люди избили парня, которого по внешности и манерам определили как гомосексуала. Во второй упомянут реальный случай в Минске, где мужчина, который специально познакомился через соцсети с геем, чтобы избить и записать издевательское видео (за что его позже судили ), называется в материале «борцом за славянские ценности».

По мнению активиста, в других публикациях газеты были еще более сомнительные фразы вроде «чистоты славянской расы» и так далее.

Иконы и «голубое лобби»

Первое заседание по делу прошло 8 июля. Главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко в суд не приходит. Ее сын Станислав Левченко является юрисконсультом издания, в прошлом был судьей суда Могилевского района. В отношении Станислава Левченко проводили проверку за разглашение «Вечернему Могилеву» интимной информации о суде над транссексуалом, а после вынесли выговор. Поддержать газету пришли православные активисты, они принесли иконы.

Защитники газеты приходили с религиозной символикой и на другие заседания — например, в Экономический суд Минска, где «Вечерний Могилев» обжаловал решение Республиканской экспертной комиссии, которая признала, что две статьи издания содержат признаки экстремизма. Но суд отказал в удовлетворении иска, и процесс рассмотрения дела возобновили в Могилеве.

В свою защиту газета также публиковала материалы. До начала слушания в Могилеве на сайте «Вечернего Могилева» появился текст , подписанный «читателем и почитателем» газеты Николаем Коротким. Он начинался так:

«[…] Сегодня будет проходить заказное неправедное судилище над свободой печати и слова, над нашим конституционным правом исповедовать свою религию и отстаивать свои убеждения, над правом защищать наши христианские ценности, над правом наших детей хранить целомудрие ума, сердца и тела до брака. […]

Сегодня в Ленинском суде Могилева будут снова распинать Христа! Не будем безразличными и теплохладными! […] Приди на суд, напиши письмо, отправь телеграмму, СМС, позвони, окажи посильную материальную помощь, помолись…»

На своем сайте «Вечерний Могилев» также опубликовал письмо-обращение своих читателей к Александру Лукашенко. Они просят его «защитить газету от террора малочисленной, но агрессивной группы гей-активистов, бесцеремонно пропагандирующих в Беларуси, как и во всем мире, свою исключительность по признаку их принадлежности к сексуально извращенному меньшинству».

До начала слушания «Вечерний Могилев» в соцсетях просил «всех, кому небезразлична судьба газеты» «оказать спонсорскую помощь для уплаты административного штрафа, который будет наложен на издание по ст. 17.11 КоАП». Издание писало также о «бесперспективности» судебных разбирательств в условиях поступившего политического заказа со стороны «голубого лобби».