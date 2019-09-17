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Газета «Вечерний Могилев», которую судят за экстремистские материалы, требует привлечь экспертов
18.09.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Ленинского района Могилева решает, являются ли материалы газеты «Вечерний Могилев» экстремистскими. Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции
Слушание гражданского дела возобновилось в районном суде Могилева 18 сентября. Интересы издания по-прежнему представляет юрист газеты Станислав Левченко. Он заявил о фальсификации со стороны РОВД, так как название заключения в материалах дела милиции и экспертной комиссии различны: «экспертное» и «экспертноное».
Левченко также просил приостановить рассмотрение дела в могилевском суде, так как газета намерена обжаловать отказ Экономического суда Минска. Мотивировал это решение тем, что Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции не является госорганом и что при вынесении заключения был допущен ряд ошибок.
Суд Ленинского района отклонил ходатайство о приостановлении процесса из-за обжалования, так как это не будет препятствовать рассмотрению дела по существу. Но удовлетворил просьбу о проведении лингвистической экспертизы управлением Госкомитета судебно-медицинских экспертиз по Могилевской области — и приостановил рассмотрение дела до 23 сентября.
Это время ответчику и истцу — Ленинскому РОВД Могилева — необходимо для формулировки вопросов, на которые предстоит ответить госэкспертам.
В чем дело
Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год
Активист из Молодечно Валентин Тишко отправил в Министерство информации 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм. В результате эксперты пришли к выводу о наличии «признаков проявления экстремизма» в двух из них.
«Данное экспертное заключение направлено в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности на основании ст. 17.11 КоАП», — было указано в ответе от имени первого замминистра информации Павла Легкого от 2 мая.
Претензии касаются двух заметок:
В первой описывается случай, который якобы произошел в Славгороде: в баре люди избили парня, которого по внешности и манерам определили как гомосексуала. Во второй упомянут реальный случай в Минске, где мужчина, который специально познакомился через соцсети с геем, чтобы избить и записать издевательское видео (за что его позже
По мнению активиста, в других публикациях газеты были еще более сомнительные фразы вроде «чистоты славянской расы» и так далее.
Иконы и «голубое лобби»
Первое заседание по делу прошло 8 июля. Главный редактор «Вечернего Могилева» Надежда Левченко в суд не приходит. Ее сын Станислав Левченко является юрисконсультом издания, в прошлом был судьей суда Могилевского района. В отношении Станислава Левченко проводили проверку за разглашение «Вечернему Могилеву» интимной информации о суде над транссексуалом, а после вынесли выговор. Поддержать газету пришли православные активисты, они принесли иконы.
Защитники газеты приходили с религиозной символикой и на другие заседания — например, в Экономический суд Минска, где «Вечерний Могилев»
В свою защиту газета также публиковала материалы. До начала слушания в Могилеве на сайте «Вечернего Могилева»
«[…] Сегодня будет проходить заказное неправедное судилище над свободой печати и слова, над нашим конституционным правом исповедовать свою религию и отстаивать свои убеждения, над правом защищать наши христианские ценности, над правом наших детей хранить целомудрие ума, сердца и тела до брака. […]
Сегодня в Ленинском суде Могилева будут снова распинать Христа! Не будем безразличными и теплохладными! […] Приди на суд, напиши письмо, отправь телеграмму, СМС, позвони, окажи посильную материальную помощь, помолись…»
На своем сайте «Вечерний Могилев» также
До начала слушания «Вечерний Могилев»
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На газету жаловались за оскорбление ЛГБТ-сообщества и фактически дело дошло до суда после обращений активиста из Молодечно Валентина Тишко.
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