Минский велошеринг «Колобайк» придет в Брест

Источник материала: Tut.by

Минский велошеринг «Колобайк» собирается предоставить Бресту 1000 прокатных велосипедов весной следующего года, сообщает «За вело Брест».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

17 сентября представители компании встретились с администрацией города — обсуждались планы велошеринга выйти на брестский рынок.

Инвестор готов предоставить 1 тыс. механических велосипедов для города весной 2020 года. Планируют также запустить велопрокат 50 велосипедов в режиме тестирования уже осенью нынешнего года.

Брест — первый город, который выбрали после столицы.