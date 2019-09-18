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Минский велошеринг «Колобайк» придет в Брест
19.09.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский велошеринг «Колобайк» собирается предоставить Бресту 1000 прокатных велосипедов весной следующего года, сообщает «За вело Брест».
17 сентября представители компании встретились с администрацией города — обсуждались планы велошеринга выйти на брестский рынок.
Инвестор готов предоставить 1 тыс. механических велосипедов для города весной 2020 года. Планируют также запустить велопрокат 50 велосипедов в режиме тестирования уже осенью нынешнего года.
Брест — первый город, который выбрали после столицы.
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Инвестор сообщил, что готов предоставить 1000 механических велосипедов для города весной 2020 года.
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