«Все мы странные». Поделитесь своими историями в поддержку людей с психическими расстройствами

Источник материала: Единство

Поделиться странностями может каждый желающий. Например, кто-то может признаться, что панически боится летать в самолете, общается со своей тенью, до обморока боится клоунов или заглядывает под кровать, преисполненный детской верой в чудовищ. Ваши откровения помогут осознать важную истину: нет идеальных людей, но есть неприятие тех, кто не вписывается в общепринятые нормы. Именно социальные предрассудки мешают людям с психическими расстройствами влиться в общество.

Для участия в проекте нужно разместить в любой социальной сети пост с описанием своей странности с хештэгом #всемыстранные. Специалисты Красного Креста соберут вместе все записи, а самые интересные – опубликуют и покажут людям с психическими заболеваниями.

Вместе со всеми к инициативе присоединятся блогеры и знаменитости – известные артисты, спортсмены и телеведущие. Они поделятся своими особенностями поведения или фактами из жизни, которые, возможно, станут неожиданностью для многих. Тем самым они поддержат людей, которые каждый день испытывают неудобства из-за особенностей своего мышления.

Присоединяйтесь к проекту #всемыстранные и делитесь своими историями на своих страницах в социальных сетях. Результаты будут подведены ближе к 10 октября – к Всемирному дню психического здоровья.