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Станьте соавтором выставки о Мирском замке!

19.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Станьте соавтором выставки о Мирском замке!
Если вы были в Мирском замке в 1950-1990-х годах и в семейном альбоме есть фотографии цитадели, делитесь ими в социальных сетях и становитесь соавтором большой выставки!
Станьте соавтором выставки о Мирском замке!

 

Уже с завтрашнего дня в замковом комплексе «Мир» откроется фотовыставка «Замок во времени». Работать она будет в информационном зале северного корпуса. Здесь будут впервые представлены уникальные фотографии из фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, Государственного архива Российской Федерации, Литовского государственного исторического архива и других учреждений культуры и образования. На них – история замка и его владельцев.
Станьте соавтором выставки о Мирском замке!
Станьте соавтором выставки о Мирском замке!
Станьте соавтором выставки о Мирском замке!
Стать соавтором выставки очень просто. Достаточно поделиться в социальных сетях архивными фотографиями замка с хэштегом #ЗАМАКУЧАСЕ. На самой выставке они будут представлены на большом экране, так что их смогут увидеть все гости.
Станьте соавтором выставки о Мирском замке!
Татьяна МОСТОВСКАЯ
Фото: mirzamak.by и из открытых источников
 
 
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Если вы были в Мирском замке в 1950-1990-х годах и в семейном альбоме есть фотографии цитадели, делитесь ими в социальных
 
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