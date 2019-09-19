Станьте соавтором выставки о Мирском замке!

Источник материала: Полымя





Если вы были в Мирском замке в 1950-1990-х годах и в семейном альбоме есть фотографии цитадели, делитесь ими в социальных сетях и становитесь соавтором большой выставки!





Уже с завтрашнего дня в замковом комплексе «Мир» откроется фотовыставка «Замок во времени». Работать она будет в информационном зале северного корпуса. Здесь будут впервые представлены уникальные фотографии из фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, Государственного архива Российской Федерации, Литовского государственного исторического архива и других учреждений культуры и образования. На них – история замка и его владельцев.









Стать соавтором выставки очень просто. Достаточно поделиться в социальных сетях архивными фотографиями замка с хэштегом #ЗАМАКУЧАСЕ. На самой выставке они будут представлены на большом экране, так что их смогут увидеть все гости.



