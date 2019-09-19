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Залог успеха – качественные корма и хороший уход: убеждена оператор по доращиванию молодняка крупного рогатого скота Анна Красникова из КСУП «Кривск»

20.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Залог успеха – качественные корма и хороший уход: убеждена оператор по доращиванию молодняка крупного рогатого скота Анна Красникова из КСУП «Кривск»

Женщина не только умеет добиваться высоких привесов, но и всей душой болеет за своих подопечных.

Труд работников животноводческой отрасли тяжелый и ответственный. Именно поэтому не каждый готов связать свою жизнь с профессиями, требующими большой отдачи физических сил. Тем не менее в каждом сельхозпредприятии есть работники, которых ценят, как говорится, на «вес золота», ведь благодаря их умению трудиться добросовестно и с полной отдачей удается достигнуть хороших результатов. К числу таких относится и наша героиня.

– Пусть звучит это немного банально, но я практически выросла на ферме. Кроме того, в некотором роде являюсь продолжателем семейной династии, – делится Анна Петровна. – Моя бабушка и мама всю жизнь работали доярками, старшая сестра, Светлана, тоже пошла по их стопам: работает бригадиром на МТФ 1 и по совместительству занимается искусственным осеменением крупного рогатого скота. К тому же, и моя единственная дочь, Ксения, имеет самое непосредственное отношение к сельскому хозяйству – экономист в КСУП «Кривск». Так что наша семья – животноводы в третьем поколении.

Надо сказать, что Анна Красникова является уроженкой Кривска. После школы хотела стать поваром, но в последний момент передумала и отвезла документы в Гомельское ПТУ №79, где отучилась на гальваника. Год отработав на заводе «Коралл», вернулась на малую родину и, по ее признанию, ни разу об этом не пожалела, ведь по душе ей размеренная сельская жизнь с ежедневными буднями и хлопотами. Около 25 лет женщина работала оператором машинного доения на ферме, а последние три года она – оператор по доращиванию молодняка крупного рогатого скота.

– Я очень люблю животных. Дома всегда держали большое хозяйство, за которым с удовольствием ухаживала. С ранних лет вместе с сестрой ходили помогать маме на ферму, а летом на каникулах устраивались в хозяйство подсобными рабочими и зарабатывали деньги. Так что трудиться нам не привыкать, это у нас в крови, – рассказывает женщина. – Всегда стараюсь делать свою работу добросовестно, ведь понимаю, какая ответственность лежит на моих плечах. Однако, чтобы вырастить телят и они давали привес, нужно приложить не только руки, но и отдать им частичку своей души. Для меня они, как маленькие дети – значит и уход за ними должен быть соответствующий. Животные должны находиться в чистоте и тепле, быть сытыми и здоровыми. Обеспечить все это – моя прямая обязанность. Поэтому, когда вижу результаты своего труда, искренне радуюсь, ведь в нашем деле очень важна отдача. И если есть привесы и нет падежа скота – мы сработали хорошо.

К слову, в прошлом месяце среднесуточный привес в группе по доращиванию телят составил 670 г на голову, а бывает, что доходит и до 1000 г. Сейчас в группе по доращиванию три оператора, обеспечивающие уход за 563 телятами. Как говорит наша героиня, коллектив у них сплоченный, каждый старается выполнять свою работу на отлично, поэтому и результат есть.

Успехи Анны Петровны не остались незамеченными. В нынешнем году она стала членом областного клуба «Мастер высоких надоев и привесов».

– Мне еще есть к чему стремиться, поэтому останавливаться на достигнутом не собираюсь. В нашем деле важны качественные корма, хороший уход и полная самоотдача, тогда и наши подопечные отвечают взаимностью. А это значит, что без мяса и молока мы не останемся, – отмечает Анна Красникова.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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Женщина не только умеет добиваться высоких привесов, но и всей душой болеет за своих подопечных. Труд работников животноводческой отрасли тяжелый...
 
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