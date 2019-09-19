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Белорусам предлагают сообщать о коррупционных преступлениях. За вознаграждение

20.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Похожая практика – вознаграждения за сведения об экономических преступлениях – действовала в стране и ранее. Процесс регламентировался постановлением Совмина от 5 февраля 2016 г. № 101, которое так и называлось: «О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции». Однако, как рассказали 1prof.by в Генеральной прокуратуре, эта возможность не пользовалась у белорусов популярностью, вероятно, из-за неопределенности некоторых формулировок. Так или иначе, «за время действия постановления № 101 ходатайства о выплате вознаграждений не поступали», – отметили в пресс-службе ведомства. Разработчики нового постановления постарались максимально уточнить алгоритм сотрудничества органов дознания и общественности. Теперь «актуализированы основания для выплаты вознаграждения – из текста исключена неопределенность в виде «оказание иного содействия, имевшего значение для противодействия коррупционным преступлениям», – говорится на официальном телеграм-канале Генпрокуратуры. (Свой информационный канал https://t.me/prokuraturabelarus ведомство открыло в минувшую среду, и сообщение бо антикоррупционном постановлении стало в ленте первым. – Прим. авт.) В частности, постановление № 619 конкретизирует, когда физлицо может претендовать на выплату: если предоставит информацию, предметы и документы, которые помогут выявить коррупционное преступление; если владеет данными о месте нахождения разыскиваемого коррупционера; знает о том, где хранятся деньги или другие ценности, полученные благодаря коррупционному преступлению; может поделиться информацией, которая в принципе окажется полезной для расследования.  При этом сообщить сведения физлицо должно по собственной инициативе (устно или письменно) органу дознания, следствию или прокуратуре. Претендовать на выплаты могут не все. В вознаграждении откажут людям, которые борются с коррупцией, выполняя свои служебные обязанности. Не получат деньги и те, кто был причастен к совершению коррупционного преступления, но потом решил «помочь» органам дознания. Не оплачивается информация, предоставленная участником уголовного процесса при выполнении обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, или в ходе следствия. Что касается вознаграждения, его размер меняется в зависимости от серьезности рассматриваемого дела. Если человек помог выявить, пресечь или расследовать коррупционное преступление, относящееся к тяжкому или особо тяжкому, – он может рассчитывать на сумму до 50 базовых величин. Если речь идет о категории менее тяжких преступлений, сумма колеблется в пределах 30 базовых. Кроме того, для физлица предусмотрена и денежная компенсация до 10 базовых за произведенные расходы, если таковые будут подтверждены документально. В постановлении сказано, что решение о вознаграждении должно быть принято не позднее полугода с даты вступления приговора суда в законную силу, принятия решения по материалам проверки об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям. Принимать решения о выплатах уполномочен только руководитель органа прокуратуры по ходатайству органа уголовного преследования. Если выплата будет положена, ее обязаны произвести в течение года с даты принятия решения, по письменному согласию физического лица. К практике вознаграждения осведомителей можно относиться по-разному, однако она развита во многих странах мира. Например, в США на протяжении долгих лет действует закон «О ложных утверждениях», позволяющий рядовым американцам подавать на предполагаемых коррупционеров в суд и при успешном исходе дела получать за это немалые деньги. Или еще пример. В 2011 году газета «The Washington Post» сообщала о том, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам ввела новые правила вознаграждения для людей, имеющих доступ к внутренней информации крупных корпораций: им полагалось 10–30% от сумм, которые удастся вернуть в результате вскрытия нарушений. К слову, по данным ООН, мировая экономика теряет из-за коррупции 2,6 триллиона долларов, что на 5% превышает показатели глобального ВВП.

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Вступило в силу постановление Совмина № 619. Этот документ уточняет, кто, в каких случаях и когда может претендовать на выплаты за противодействие коррупции. В...
 
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