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Беларусь на детском «Евровидении» представит Елизавета Мисникова

21.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. За победу в шоу сразятся представители 19 стран мира.

Беларусь на детском «Евровидении» представит Елизавета Мисникова

Беларусь на детском конкурсе песни «Евровидение-2019» представит Елизавета Мисникова, соответствующее решение было принято по итогам национального отбора вечером в пятницу.

Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). За победу в шоу сразятся представители 19 стран мира, в том числе и Беларуси.

Беларусь выбирала представителя на детское «Евровидение» путем открытого национального отбора, финал которого состоялся вечером 20 сентября. Имя победителя отбора определяли путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

 
 
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Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. За победу в шоу сразятся представители 19 стран мира. Беларусь на детском конкурсе песни...
 
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