Беларусь на детском «Евровидении» представит Елизавета Мисникова

Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. За победу в шоу сразятся представители 19 стран мира.
Беларусь на детском конкурсе песни «Евровидение-2019» представит Елизавета Мисникова, соответствующее решение было принято по итогам национального отбора вечером в пятницу.
Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). За победу в шоу сразятся представители 19 стран мира, в том числе и Беларуси.
Беларусь выбирала представителя на детское «Евровидение» путем открытого национального отбора, финал которого состоялся вечером 20 сентября. Имя победителя отбора определяли путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.