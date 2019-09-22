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Холоднее, но без дождей. Погода в Могилеве на неделе
23.09.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хорошая новость: дожди закончились! По крайней мере, в Могилеве их в ближайшие 5 дней не прогнозируют. Кроме того, станет чуть холоднее, и это хорошо: можно ждать включения отопления. Самым теплым днем недели будет пятница, а в выходные, по предварительным данным, ожидаются и солнце, и дождь.
Сегодня, 23 сентября, будет солнечно и до +9°С днем.
Вторник будет пасмурным и более холодным: +1…+8°С.
В среду, 25 сентября, пасмурной будет первая половина суток. После полудня прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха составит +1…+9°С.
Четверг обещает быть самым солнечным днем рабочей недели. Будет +6…+11°С.
В пятницу прогнозируют +2…+12°С и переменчивую погоду: пасмурную, облачную с прояснениями. Но по-прежнему без дождей.
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Прогнозируют и солнце, и пасмурную погоду - примерно пополам.
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