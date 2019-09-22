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В хозяйствах Минской области продолжается уборочная кампания

23.09.2019 18:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С июня на предприятии работает линия вакуумной упаковки. Мытые овощи приобретают в детские сады, школы, больницы, а также кафе и рестораны.
 
 
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В хозяйствах области  вместе с подготовкой к ярмаркам продолжается и уборочная кампания. В агрокомбинате "Ждановичи" почти полностью убрали с полей картофель....
 
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