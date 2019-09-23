Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением о проведении мониторинга №107 от 27.08.2019 проведен мониторинг ЧСУП «СвитМан». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результатам проведенного мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук.

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В соответствии с пунктом 80 плана выборочных проверок на второе полугодие 2019 года в Брестской области проведена проверка ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества». В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. По результатам проведенной проверки руководителю ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества» вручен акт и предписание с выявленными нарушениями.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук.