Время принимать решения

Источник материала: Чырвоны прамень

Для ликвидации барьеров на пространстве Евразийского экономического союза необходимо принять политическое решение. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к этому остальные государства союза в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.





«Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что эти прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предо-статочно, – заметил Александр Лукашенко. – Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение».

В 2020 году Беларусь примет председательство в Евразийском экономическом союзе, ее представитель возглавит Коллегию ЕЭК. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна готовится к этому периоду со всей серьезностью. «ЕАЭС – очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий и эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые отраслевые политики и реализовать положения Договора о ЕАЭС», – резюмировал Глава государства.

«Для расширения международной повестки Евразийского экономического союза нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы. Предлагаем Евразийскому банку развития подключиться к этому направлению. Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем контуре», – считает Президент.

Глава государства позитивно оценил развитие сотрудничества ЕАЭС с третьими странами, в том числе разработку временного соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном, которое вступит в силу в октябре, и пакета соглашений с Сингапуром.

Президент также с удовлетворением отметил готовность к заключению договора о свободной торговле с Сербией и напомнил, что в октябре вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. В июне ЕАЭС и КНР, чтобы ускорить прохождение грузов через свои границы, договорились обмениваться предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через свои таможни.

«Комиссии стоит проработать аналогичное соглашение с Европейским союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным», – считает Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко также заметил, что серьезно активизировалось взаимодействие ЕАЭС с Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. По мнению Главы государства, у интеграционных объединений есть общие интересы в сферах транспорта, промышленной кооперации, цифровизации.