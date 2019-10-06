Более 500 тысяч человек приняли участие в переписи населения

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Sputnik. Более 500 тысяч граждан Беларуси приняли участие в переписи населения, сообщили в национальном статистическом комитете.

"По состоянию утро 6 октября 2019 года в республике приняли участие в переписи населения 505,1 тысячи человек, из них переписались через Интернет – 264 тысяч человек", - сообщили Sputnik в воскресенье в ведомстве.

Там отметили, что на первом этапе переписи можно заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков.

Пользователи интернета могут заполнить анкету самостоятельно по адресам: www.xn--e1aajzcek2g.xn--90ais и www.census.by, используя при этом ресурс межбанковской системы идентификации.

Перепись населения стартовала 4 октября и продлится до 30 октября.

Всего белорусам предлагают ответить примерно на 50 вопросов. На основе данных переписи в республике будет приниматься ряд ключевых решений, включая прогнозы социально-экономического развития, местные бюджеты и другое.