Сегодня началась акция ГАИ «Сохрани себе жизнь»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Только за прошедшую неделю в Витебской области произошло 230 ДТП с материальным ущербом. Совершено 8 ДТП, в которых 8 человек получили травмы и 1 погиб.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 53 водителя. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 643 водителя. Пресечено 125 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 237 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности.

За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 348 пешеходов, из них 86 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 45 пешеходов находились в состоянии опьянения.

С 7 по 17 октября по всей Беларуси пройдет акция «Сохрани себе жизнь!», направленная на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов

Во время профилактического мероприятия особое внимание уделят местам, где наиболее высок риск совершения наездов на пешеходов. Сотрудники милиции каждый день будут контролировать соблюдение правил перехода проезжей части, а также пресекать нарушения, в том числе в части использования световозвращателей.

В учреждениях образования проведут профилактические беседы, тематические выступления. Учащимся расскажут о причинах ДТП с участием пешеходов, об основных угрозах безопасности на дорогах, о правилах использования фликеров.

ГАИ напоминает родителям, что именно они несут ответственность за своих детей. Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы обезопасить самых юных участников дорожного движения. Как вариант, при приобретении одежды можно выбрать модели со светоотражающими элементами. Также средства безопасности советуют разместить на сумках, верхней одежде.

К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а в случае нахождения пешехода в состоянии опьянения либо отказа от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) — на сумму от 3 до 5 БВ.

В январе — августе 2019 года в Беларуси произошло 668 аварий с участием пешеходов, в результате которых 587 человек пострадали и 109 — погибли. 78 % погибших в ДТП пешеходов получили смертельные травмы в темное время суток.

ОГАИ Дубровенского РОВД