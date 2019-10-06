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В Беларуси орденом Матери награждены 10 тыс. женщин
07.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси орденом Матери всего награждены около 10 тыс. женщин, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
«Всего орденом Матери награждено более 10 тыс. женщин. В 2019 году 567 матерей получили награды и денежные выплаты в размере пяти бюджетов прожиточного минимума», — отметил Валерий Ковальков.
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В Беларуси орденом Матери всего награждены около 10 тыс. женщин, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков сегодня на...
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