Девушек из Пинского района приглашают на кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь»

Источник материала:
Полесская правда
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6 декабря на базе Оснежицкого РЦКиД пройдет отборочный этап Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:
ИМЕЮЩИЕ:
- гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
- возраст от 18 лет и до 24 лет включительно на дату проведения филиала;
- рост не ниже 174 см;
- активную жизненную позицию. В частности, собственные принципы, мировоззрение, убеждения, моральные нормы, поскольку в случае победы конкурсантке предстоит придумать и реализовать собственный благотворительный проект.
НЕ ИМЕЮЩИЕ:
- на теле татуировок и пирсинга;
- брачных отношений и никогда не состоявшие в браке;
- детей.
НЕ ПРИНИМАВШИЕ участие в качестве конкурсантки в международных конкурсах красоты, представляя свою либо чужую страну.
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ знание английского языка, а также владение навыками общения на других языках.
Конкурсантка ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике, фото- (видео-) съемку участницы, демонстрацию творческих способностей.
Конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.
Заявки необходимо присылать на эл. почту: raiomckult@mail.ru с пометкой «Мисс Беларусь» не позднее 15 ноября 2019 года. Заявка заполняется по форме анкеты предложенной ниже.
АНКЕТА
участницы отборочного этапа «Мисс Беларусь»
- Ф.И.О. ____________________________________________
- Дата рождения (день, месяц, год)_________________________
- Гражданство________________________________________
- Место проживания и прописки ___________________________
- Место работы, учебы__________________________________
- Контактный телефон__________________________________
- Адрес электронной почты_______________________________
- Укажите ваш рост (см)_________________________________
- Есть ли на теле татуировки и пирсинг (да, нет)?_______________
- Семейное положение (не замужем, замужем, разведена, вдова)_____
- Есть ли дети? (да, нет)____________________________
- Являетесь ли вы обладательницей титула «Мисс Беларусь»
или победительницей в номинациях предыдущих национальных конкурсов красоты «Мисс Беларусь»? (да, нет) ______________
- Укажите ссылку на ваш профиль во «ВКонтакте», «Инстаграме»_____
Подпись Ф.И.О.