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Девушек из Пинского района приглашают на кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь»

09.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Девушек из Пинского района приглашают на кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь»
6 декабря на базе Оснежицкого РЦКиД пройдет отборочный этап Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

ИМЕЮЩИЕ:

  • гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
  • возраст от 18 лет и до 24 лет включительно на дату проведения филиала;
  • рост не ниже 174 см;
  • активную жизненную позицию. В частности, собственные принципы, мировоззрение, убеждения, моральные нормы, поскольку в случае победы конкурсантке предстоит придумать и реализовать собственный благотворительный проект.

НЕ ИМЕЮЩИЕ:

  • на теле татуировок и пирсинга;
  • брачных отношений и никогда не состоявшие в браке;
  • детей.

НЕ ПРИНИМАВШИЕ участие в качестве конкурсантки в международных конкурсах красоты, представляя свою либо чужую страну.

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ знание английского языка, а также владение навыками общения на других языках.

Конкурсантка ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике, фото- (видео-) съемку участницы, демонстрацию творческих способностей.

Конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.

Заявки необходимо присылать на эл. почту: raiomckult@mail.ru с пометкой «Мисс Беларусь» не позднее 15 ноября 2019 года. Заявка заполняется по форме анкеты предложенной ниже.

АНКЕТА
участницы отборочного этапа «Мисс Беларусь»

  1. Ф.И.О. ____________________________________________
  2. Дата рождения (день, месяц, год)_________________________
  3. Гражданство________________________________________
  4. Место проживания и прописки ___________________________
  5. Место работы, учебы__________________________________
  6. Контактный телефон__________________________________
  7. Адрес электронной почты_______________________________
  8. Укажите ваш рост (см)_________________________________
  9. Есть ли на теле татуировки и пирсинг (да, нет)?_______________
  10. Семейное положение (не замужем, замужем, разведена, вдова)_____
  11. Есть ли дети? (да, нет)____________________________
  12. Являетесь ли вы обладательницей титула «Мисс Беларусь»
    или победительницей в номинациях предыдущих национальных конкурсов красоты «Мисс Беларусь»? (да, нет) ______________
  13. Укажите ссылку на ваш профиль во «ВКонтакте», «Инстаграме»_____

Подпись                                                    Ф.И.О.

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