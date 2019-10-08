Девушек из Пинского района приглашают на кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь»

Источник материала: Полесская правда



6 декабря на базе Оснежицкого РЦКиД пройдет отборочный этап Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

ИМЕЮЩИЕ:

гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);

возраст от 18 лет и до 24 лет включительно на дату проведения филиала;

рост не ниже 174 см;

активную жизненную позицию. В частности, собственные принципы, мировоззрение, убеждения, моральные нормы, поскольку в случае победы конкурсантке предстоит придумать и реализовать собственный благотворительный проект.

НЕ ИМЕЮЩИЕ:

на теле татуировок и пирсинга;

брачных отношений и никогда не состоявшие в браке;

детей.

НЕ ПРИНИМАВШИЕ участие в качестве конкурсантки в международных конкурсах красоты, представляя свою либо чужую страну.

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ знание английского языка, а также владение навыками общения на других языках.

Конкурсантка ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике, фото- (видео-) съемку участницы, демонстрацию творческих способностей.

Конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.

Заявки необходимо присылать на эл. почту: raiomckult@mail.ru с пометкой «Мисс Беларусь» не позднее 15 ноября 2019 года. Заявка заполняется по форме анкеты предложенной ниже.

АНКЕТА

участницы отборочного этапа «Мисс Беларусь»

Ф.И.О. ____________________________________________ Дата рождения (день, месяц, год)_________________________ Гражданство________________________________________ Место проживания и прописки ___________________________ Место работы, учебы__________________________________ Контактный телефон__________________________________ Адрес электронной почты_______________________________ Укажите ваш рост (см)_________________________________ Есть ли на теле татуировки и пирсинг (да, нет)?_______________ Семейное положение (не замужем, замужем, разведена, вдова)_____ Есть ли дети? (да, нет)____________________________ Являетесь ли вы обладательницей титула «Мисс Беларусь»

или победительницей в номинациях предыдущих национальных конкурсов красоты «Мисс Беларусь»? (да, нет) ______________ Укажите ссылку на ваш профиль во «ВКонтакте», «Инстаграме»_____

Подпись Ф.И.О.