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Спорт в пожилом возрасте необходим, но при умеренных нагрузках!

09.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Чтобы получить пользу от занятий, нужно не забывать о выполнении следующих правил:

Начинайте каждое занятие с разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовить суставы к предстоящей работе;

Заканчивайте занятия упражнениями на растягивание и равновесие;

Избегайте интенсивных аэробных нагрузок. Пульс во время таких тренировок не должен превышать 110-120 уд/мин. Можно использовать для контроля и так называемый разговорный тест. Если во врем бега, езды и т.п., вам трудно разговаривать или приходится для этого задерживать дыхание, то интенсивность (скорость) нужно снизить.

Силовые упражнения и упражнения на растягивание и гибкость выполняйте в умеренном темпе без резких ускорений.

Избегайте максимальных силовых усилий и упражнений с максимальной амплитудой.

Йога

Этот комплекс статических упражнений как будто специально создан для пожилых — потому что в первую очередь направлен на поддержание тонуса мышц и улучшение подвижности суставов. Во время занятий йогой благодаря глубокому дыханию организм насыщается кислородом, улучшается осанка. Регулярная практика гармонизирует внутреннее состояние.

Скандинавская ходьба

Для тех, кто любит долгие прогулки, отличным вариантом станет скандинавская ходьба (то есть со специальными палками). При такой ходьбе снижается риск травмы, так как упор на палки добавляет дополнительную устойчивость. А также уменьшает нагрузку с коленных и тазобедренных суставов, что особенно важно для людей преклонного возраста.

Плавание

Оно благотворно влияет на организм любого человека, и пожилые люди тут не исключение. Во время плавания укрепляются мышцы пресса, спины, рук и ног, но при этом нагрузка на суставы минимальна. Плаванием можно заниматься даже людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или после травм, например, при восстановлении после перелома шейки бедра.

Занятия в прохладной воде способствуют улучшению иммунитета, показаны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, улучшают кровообращение.

Помните: цель занятий спортом в зрелом возрасте — не достичь внушительных спортивных результатов, а поддержать здоровье. А при малейших признаках недомогания нужно прекратить тренировку и показаться врачу.

http://www.gigbor.by

 
 
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Все медики согласны: умеренные физические нагрузки необходимы для здоровья и хорошего самочувствия людей старшего возраста. Занятия спортом способствуют...
 
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