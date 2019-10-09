Насилие в семье. Помощник прокурора Несвижского района о случаях его проявления в нашем районе и об уголовной отвестственности

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Насилие в семье — умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (статья 1 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»).

Одна из главных особенностей домашнего насилия выражается в том, что оно представляет собой повторяющийся цикл разных видов насилия (психологического, физического, сексуального, экономического).

Вместе с тем, именно психологическое насилие является «фундаментом» насилия в семье, как старт для развития физического и сексуального издевательства над близкими родственниками и членами семьи. В большинстве случаев жертвами домашнего насилия становятся женщины, дети, престарелые родители, люди с ограниченными возможностями, находящиеся в той или иной степени зависимости от агрессора.

Для того чтобы преодолеть последствия семейного насилия и выйти из ситуации посттравматического стресса, жертвам нужна длительная профессиональная помощь психологов и психотерапевтов.

Катализатором семейно-бытовых конфликтов, перетекающих в домашнее насилие, в своем большинстве является злоупотребление спиртными напитками, ревность, желание доминировать и управлять.

Так, например, приговором суда Несвижского района от 3 сентября 2019 года гражданин Н. осужден по ст.186 УК Республики Беларусь (угроза убийством) к аресту. Приговором суда установлено, что гражданин Н. на почве возникшей ревности, имея умысел на устрашение супруги, причинил последней телесные повреждения различного характера, угрожая при этом физической расправой. В семье воспитываются несовершеннолетние дети, которые явились очевидцами агрессивного поведения отца.

В истекшем периоде 2019 года за аналогичные действия 4 лица привлечены к уголовной ответственности. А сколько преступлений остается скрытыми от правосудия? Зачастую жертвы такого конфликта не обращаются за помощью из-за стыда перед обществом, страха перед домашним насильником.

При таких обстоятельствах закон предусматривает право прокурора встать на защиту пострадавшего и, при выявлении указанных преступлений, когда жертва запугана и не в состоянии самостоятельно защитить свои права, возбудить уголовное дело в отношении агрессора.

Так, например, 2 января 2019 года прокурором Несвижского района возбуждено уголовное дело в отношении гражданина М. по ст.186 УК Республики Беларусь, который угрожал убийством с применением ножа своему несовершеннолетнему племяннику. Приговором суда Несвижского района от 4 апреля 2019 года данный гражданин осужден к наказанию в виде ареста.

Дарья Ракутько,

помощник прокурора

Несвижского района,

юрист 1 класса.