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Около 210 км местных дорог Гродненской области отремонтируют в этом году

10.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В этом году в Гродненской области после капитального и текущего ремонта в строй введут около 210 км дорог местного значения. Об этом во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ в Мостах сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 210 км местных дорог Гродненской области отремонтируют в этом году

«Состояние дорог — одна из самых актуальных и волнующих жителей области тем. Проблемы, мы не скрываем, есть и в сельской местности, и в городах. Однако принимаются меры по их решению», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в каждом районе области сформирована и реализуется программа по ремонту дорог местного значения.

«Уже завершены работы на дорогах общей протяженностью около 187 км. Всего до конца года будет отремонтировано около 210 км местных дорог. Кроме того, в строй введут три обновленных моста в Гродненском, Лидском и Сморгонском районах», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что за последние годы в регионе было отремонтировано около 900 км местных дорог — около 10% от общей их протяженности.

В первую очередь ремонтируют наиболее изношенные участки дорог. Сейчас составляются планы на следующий год. В 2020-м во всех районах области капитальный и текущий ремонт проведут на 230 км местных дорог.

Председатель Гродненского облисполкома рассказал, что для этих целей привлекаются бюджетные средства, средства от уплаты пошлины за участие в дорожном движении, а также кредитные ресурсы. Кроме того, в Гродненском районе за счет проектов международной технической помощи приведено в порядок около 20 км дорог в районе Августовского канала. Работа в этом направлении будет продолжена.

«Что касается республиканских дорог, то практически завершена реконструкция важнейшей областной магистрали — трассы М6 Минск-Гродно. В регионе реконструкция затронула около 120 км дороги: на всем протяжении трасса стала дорогой первой категории», — отметил Владимир Кравцов. Сейчас вносятся последние штрихи: дорабатывается освещение на трассе, система защиты от выхода на проезжую часть диких животных. До конца года отремонтируют участок трассы М6 в Гродненском районе. Его строили еще в советское время: местами покрытие изношено. Сейчас дорогу и здесь приведут в соответствие с современными требованиями.

В следующем году начнется и реконструкция трассы М7 от Воложина до границы с Литвой. На эти цели выделено около $40 млн кредитных ресурсов. Также будет модернизирован пункт пропуска «Каменный Лог», находящийся на этой трассе.

Источник: БелТА

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В этом году в Гродненской области после капитального и текущего ремонта в строй введут около 210 км дорог местного значения.
 
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