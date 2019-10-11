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«Три раза предлагали сделать аборт». История 18-летней мамы Ангелины
12.10.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 18 лет мы все привыкли жить беззаботно: там мама поможет, тут папа решит проблему. Наша новая героиня Ангелина уже 3 месяца несет ответственность не только за себя, но и за своего маленького сына, Антона. Пережив бурную юность (где было место и татуировкам, и сигаретам, и алкоголю), она благодарна судьбе за то, ее жизнь изменилась. Это проект «
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Когда ребенок полностью меняет жизнь.
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