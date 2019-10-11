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Шоу "Макаенка 9" смотрите сегодня в 20:00 на "Беларусь 1"
12.10.2019 12:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамые смешные моменты футбольного матча Беларусь - Эстония. Как оценили тонкий и холодный юмор с берегов Прибалтики гости-болельщики? И кто из известных белорусских путешественников постоянно хочет домой? Леонид Пашковский расскажет о неуютных, но интересных местах нашей планеты. А также диктант на белорусском языке для самых грамотных жителей России. Об этом сегодня расскажем в вечернем шоу "Макаенка 9" на "Беларусь 1". Не пропустите!
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Самые смешные моменты футбольного матча Беларусь - Эстония. Как оценили тонкий и холодный юмор с берегов Прибалтики гости-болельщики? И кто из известных...
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