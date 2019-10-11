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ЧП на Дожинках в Борисове: пострадали три человека
12.10.2019 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Дожинках» в Борисове произошло ЧП — сильный ветер опрокинул торговую палатку. Пострадали три человека.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, возле «Борисов-Арены» ветром опрокинуло палатку. Три человека доставлены в больницу, их обследуют врачи. Подразделения МЧС не привлекались.
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На «Дожинках» в Борисове произошло ЧП - сильный ветер опрокинул торговую палатку. Пострадали три человека.
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