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ЧП на Дожинках в Борисове: пострадали три человека

12.10.2019 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Дожинках» в Борисове произошло ЧП — сильный ветер опрокинул торговую палатку. Пострадали три человека.


Фото: телеграм-канал ЧП Беларусь

Как рассказали в пресс-службе МЧС, возле «Борисов-Арены» ветром опрокинуло палатку. Три человека доставлены в больницу, их обследуют врачи. Подразделения МЧС не привлекались.

 
 
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На «Дожинках» в Борисове произошло ЧП - сильный ветер опрокинул торговую палатку. Пострадали три человека.
 
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