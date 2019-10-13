17 октября состоится единый день информирования населения. Готовим вопросы!

Источник материала: Полымя





17 октября 2019 года – единый день информирования населения

Тема: «Национальное собрание Республики Беларусь – представительный и законодательный орган белорусского государства».

Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:

группа № 1 (рук. Шайбак В. Л.): ОАО «Кореличская сельхозтехника» — 08.00;

группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): Кореличское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания населения – 09.00;

группа №3 (рук. Коршун А. Н.): Кореличский районный отдел по чрезвычайным ситуациям – 08.30;

группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.): ГП «Малюшичи»: Барановичский Дом культуры – 09.00;

группа № 5 (рук. Абрамчик Р. Ю.): Лукский сельсовет: административное здание – 09.15;

группа № 6 (зам. рук. Александров В. В.): ГУО «Средняя школа г.п. Мир» – 14.40.