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17 октября состоится единый день информирования населения. Готовим вопросы!

14.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

17 октября состоится единый день информирования населения. Готовим вопросы!

17 октября 2019 года – единый день информирования населения
Тема: «Национальное собрание Республики Беларусь – представительный и законодательный орган белорусского государства».
Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:
группа № 1 (рук. Шайбак В. Л.): ОАО «Кореличская сельхозтехника» — 08.00;
группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): Кореличское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания населения – 09.00;
группа №3 (рук. Коршун А. Н.): Кореличский районный отдел по чрезвычайным ситуациям – 08.30;
группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.): ГП «Малюшичи»: Барановичский Дом культуры – 09.00;
группа № 5 (рук. Абрамчик Р. Ю.): Лукский сельсовет: административное здание – 09.15;
группа № 6 (зам. рук. Александров В. В.): ГУО «Средняя школа г.п. Мир» – 14.40.

 
 
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17 октября 2019 года – единый день информирования населения Тема: «Национальное собрание Республики Беларусь – представительный и законодательный орган...
 
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