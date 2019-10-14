Температурные рекорды дня побиты 14 октября почти во всех областях Беларуси

Источник материала: Tut.by

Новые температурные рекорды дня установлены 14 октября на метеостанциях во всех областях Беларуси, за исключением Брестской. При этом в Витебской области обновились максимумы на всех станциях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Новые экстремумы отмечены в столице и всех областных центрах, кроме Бреста. В Минске воздух прогрелся до +22,4 градуса (было 20,5 градуса 14 октября 1993 года), в Гомеле — до 23,7 (23,5 в 1993-м), Могилеве — до 22,8 (19,8 также в 1993-м), Витебске — до 21,5 (17,8 в 2018-м), Гродно — до 21,5 (20,5 в 2000-м).

Теплее всего было в Брагине — 24,8 градуса выше нуля, однако здесь рекорд устоял (24,9 в 1993 году). Наименьшая максимальная температура зафиксирована в Лынтупах — 19,5, однако в этом населенном пункте максимум, наоборот, обновился (было 18,5 в прошлом году).

Рекорд дня для всей территории страны — 26,4 градуса в Лельчицах (в 1993 году).

Накануне, 13 октября, пали рекорды дня на четырех метеостанциях в Брестской области (Высокое, Ганцевичи, Пинск, Пружаны).

В сентябре температурные рекорды фиксировались 2-го, 3-го и 9−12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни очень теплая для этого времени года погода сохранится в южных районах.