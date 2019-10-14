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В Беларуси хотят ввести квоты по трудоустройству людей с инвалидностью

15.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно законопроекту, не правительство, а президентский указ определит порядок установления нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения.

По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олега Левшунова, предлагается, чтобы норма вступила в силу с 1 января 2023-го. Это соответствует сроку, обозначенному Национальным планом действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы.

Для тех, кому трудно найти работу по причине инвалидности, в организациях в процентах к среднесписочной численности сотрудников определят число рабочих мест. Квоты предлагается установить для средних и крупных предприятий, где трудятся от 100 человек.

Этот механизм подразумевает направление на трудоустройство, ответственность при отказе принять на работу и создание фонда квотирования. Из него профинансируют мероприятия по содействию занятости инвалидов. Вместе с тем не планируется упразднять институт бронирования, предусмотренный законом о занятости населения.

Законопроект направлен на комплексное, системное и более полное регулирование общественных отношений в части обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции. К работе над документом хотят привлечь почти все общественные объединения, в первую очередь представляющие интересы людей с ограниченными возможностями.

https://minsknews.by

 
 
Ссылка на источник 24
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Введение в 2023 году квот по трудоустройству людей с инвалидностью предусматривает проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Документ к...
 
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