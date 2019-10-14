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В Брестской области приостановили подачу тепла в жилой фонд
15.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, Брестское городское ЖКХ известило жителей областного центра о введении режима протапливания жилого фонда.
Остывшие батареи в такие теплые дни — не повод обращаться в коммунальные службы. Вместе с тем, если температура в квартире упадет ниже 18 градусов, рекомендуется оставить заявку, обратившись в контакт-центр ЖКХ по номеру 115.
Что касается объектов социальной сферы, то здесь решения принимаются по усмотрению местных органов власти. «В районах ситуация складывается по-разному: где ночи похолоднее, соцобъекты пока оставили в режиме протапливания, а где-то приостановили подачу тепла. Там уже командуют местные власти», — отметил Сергей Ананьев. Он добавил, что такого активного потепления в период отопительного сезона коммунальники области не припомнят. По прогнозам синоптиков, теплая погода на этой неделе сохранится.
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> В Брестской области приостановили подачу тепла в жилой фонд, сообщил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей...
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