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«Подросток и закон: мифы и реальность»

16.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель мероприятия: познакомить учащихся с видами правонарушений и наказаниями за них, развивать представления о последствиях противоправных деяний, воспитывать чувство ответственности за свои действия и поступки. Взрослея, подростки становятся участниками разнообразных общественных взаимоотношений в которых прописаны правила поведения, обязательные для всех. Именно закон показывает людям направление пути, дает возможность свободно и уверенно ориентироваться в сложных и разнообразных жизненных ситуаций. На занятии ребятам была предложена интерактивная игра «Я и права других людей», упражнение «Нет прав без обязанностей», тест «Я и право». С интересом школьники разгадывали тематические кроссворды,  участвовали в деловой игре   «Жизненные ценности». Профилактические занятия повышают правовой и образовательный уровень подростков, помогают социально ориентироваться в мире прав и обязанностей. У несовершеннолетних появляются навыки общения со сверстниками, накапливаются знания, как найти выход из сложной ситуации.

А.Л. ДЕНИСЕНКО

 
 
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В СШ№2 г.Борисова рамках шестого школьного дня для учащихся старшихклассов организовановнеклассное мероприятие«Подросток изакон: мифы и реальность».
 
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