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Международный конгресс историков Беларуси откроется в Минске 17 октября

16.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Конгресс приурочен к 90-летию Института истории НАН Беларуси. В его рамках будут обсуждены такие темы, как исследования в области белорусской археологии; история белорусской государственности; история белорусской земли в эпоху Средневековья, Нового и Новейшего времени; Беларусь в войнах и военных конфликтах, и ряд других. В конференциях примут участие представители академической и вузовской науки Беларуси и зарубежья, общественные деятели.

Открытие конгресса и пленарное заседание запланированы на 17 октября. Секционные заседания пройдут 18 октября.

https://minsknews.by

 
 
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Торжественное открытие IV Международного конгресса историков Беларуси «Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения», состоится в Национальной...
 
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