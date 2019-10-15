Международный конгресс историков Беларуси откроется в Минске 17 октября

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Конгресс приурочен к 90-летию Института истории НАН Беларуси. В его рамках будут обсуждены такие темы, как исследования в области белорусской археологии; история белорусской государственности; история белорусской земли в эпоху Средневековья, Нового и Новейшего времени; Беларусь в войнах и военных конфликтах, и ряд других. В конференциях примут участие представители академической и вузовской науки Беларуси и зарубежья, общественные деятели.

Открытие конгресса и пленарное заседание запланированы на 17 октября. Секционные заседания пройдут 18 октября.