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Земли возле Национального аэропорта присоединят к Минску

16.10.2019 19:53 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пустующие участки земли площадью 320 гектаров, которые прилегают к Национальному аэропорту Минск, будут присоединены к столице.

Указ об этом подписал Александр Лукашенко 15 октября, сообщается на сайте президента.

Согласно документу, земля войдет в состав Минска с 1 января 2020 года. Планируется, что на ней будут построены различные объекты. Но пока они находятся в составе Минской области, и ранее облисполком ими не занимался.

Поэтому в основном их содержанием (включая инженерные сети) за свой счет занимался Национальный аэропорт. По словам мэра Минска Анатолий Сивак, эти затраты ложились на цену услуг аэропорта для всех авиакомпаний, которые летают в Минск. А потом, если верить чиновнику, это сказывалось и на стоимости билета для нас с вами.

Будучи министром транспорта Беларуси, Сивак заявил Александру Лукашенко о необходимости включить земли, прилегающие к аэропорту, в состав столицы. Это не только скажется на стоимости услуг аэропорта, но и позволит быстро привести эту территорию в порядок.

На участке, принадлежащем Смолевичскому лесхозу, где растет лес, должна быть культурно-развлекательная зона.

На втором присоединенном участке сейчас находятся земли разных государственных и частных компаний, а также пустырь. Там согласно ПДП должны разместиться различные службы аэропорта, которые пассажирам мало интересны, отмечает TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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Пустующие участки земли площадью 320 гектаров, которые прилегают к Национальному аэропорту Минск, будут присоединены к столице. Указ об этом подписал Александр...
 
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