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В Бобруйске 19 октября пройдет городской субботник. Чиновники тоже возьмут в руки лопаты
17.10.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городской субботник пройдет в Бобруйске 19 октября. В планах — высадка деревьев и уборка. Чиновники тоже возьмут в руки лопаты, а бобруйчан зовут навести порядок во дворах,
Сотрудники организаций города будут работать на прилегающих и закрепленных за ними территориях. Запланирована санитарная уборка на объектах ведомственного жилищного фонда, внутридомовых территориях. Навести порядок должны и на стройплощадках.
Работники горисполкома и депутаты городского и областного Советов депутатов будут заниматься садоводством в парке семейных деревьев на улице Сикорского, убирать ландшафтный заказник «Луковая гора». Работники учреждений культуры будут наводить порядок на территории Бобруйской крепости.
Всех бобруйчан чиновники приглашают навести порядок во дворах своих домов — многоэтажных и частных.
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Бобруйчан зовут навести порядок во дворах.
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